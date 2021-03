EL MÁS SOLIDARIO. Luis Enrique Ramos Correa se encuentra grave en el Hospital Rebagliati. El médico, quien atendió al paciente cero de coronavirus en el Perú, un joven de 25 años que regresó de Europa en marzo de 2020, se encuentra grave en el hospital Rebagliati pero decidió no aceptar una cama UCI que tenían disponible para él.

En declaraciones a Latina, su hermana Guadalupe Correa contó que tras trabajar en primera línea se contagió de la peligrosa enfermedad y se encuentra con el 90% de los pulmones comprometidos. “Mi hermano ha trabajado en primera línea desde el paciente cero, luego ha trabajado capacitando a médicos en todas las regiones del Perú, especialmente en las zonas de mayor impacto, ha trabajado mano a mano con las Diris en Lima, también con el equipo de elaboración de la normativa del Covid-19 y ahora es parte de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas para la Salud Pública”, narró para el referido medio.

Asimismo, reveló que fue internado en el Hospital Cayetano Heredia el pasado sábado, con la ayuda de los médicos que lo conocen, sin embargo, el domingo les indicaron que necesitaba una cama UCI y que por ello sería trasladado al Hospital Rebagliati.

“Después de las dos de la tarde, el único reporte que tenemos del hospital es que mi hermano está mal. Un médico nos llamó para decirnos que su pulmón está comprometido en un 90%, que tiene sobrepeso, que es hipertenso, que es cardiópata, tantas cosas, sin darnos siquiera una esperanza de que está estable”, dijo Guadalupe Correa.

En ese sentido, indicó que por sus compañeros pudieron conocer que está consciente pero que su condición es muy delicada. “El tema es que supuestamente lo han traido aquí por una cama UCI que tenían disponible para él y hasta ahorita no lo han puesto porque, estando en el estado en el que está, lo han hecho decidir sobre su vida”, agregó muy afectada.

RECHAZÓ CAMA UCI

La hermana del médico lamentó que los doctores hayan aceptado su decisión y no le hayan consultado sobre qué procedía en estos casos. “O sea, que a una persona que no está en sus cabales, por la dificultad que tiene, por la gravedad de su estado, que le hagan decidir si él quiere o no ser intubado, me parece una medida totalmente desacertada. Yo por ahora soy la persona que legalemente está a su cargo y yo dije que si necesitaba ser intubado, que sea intubado”, finalizó la hermana de Luis Enrique Campos.

