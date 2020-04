Reos de penal de Ancón I realizan motín en reclamo de atención para enfermos de coronavirus

¡Se levantan! Un grupo de reos del penal Ancón I, más conocido como Piedras Gordas, realizaron un motín dentro del centro carcelario en reclamo por medicamentos y buena alimentación, según denunciaron sus familiares en un video difundido en redes sociales. Todo ocurrió la mañana de este lunes 13 de abril, en el día 29 del Estado de Emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el Perú

Según aseguran dos mujeres cuyas voces se escuchan en el clip, los internos quemaron colchones para tomar la prisión. En las imágenes, donde se aprecia los exteriores del penal, se escuchan decenas de disparos durante todo el video.

“Adentro todos se están enfermando y el director no hace nada. No hay medicamentos en el tópico, no hay medicamentos para ni un interno. No los dejan salir siquiera al tópico porque tienen el temor que los médicos se contagien. Los alimentos son una porquería. No les dan nada, les han cerrado por completo el ingreso de víveres”, indicó una de las mujeres.

Por su lado, la otra aseguró que muchos de los familiares de los presos acudieron a dejarles medicinas y alimentos, pero que las autoridades del penal se han negado a recibirlos. “No nos reciben, dicen que tenemos que esperar dos o tres horas”, afirmó.

“Es por eso que los internos se han levantado con fuerza. Se han levantado por la necesidad. Hay muchos enfermos pero no quieren avisar a la prensa. Que el Gobierno haga algo, hay gente inocente también adentro”, denunciaron.

