En medio de la segunda ola, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, descartó este martes la presencia de la variante india del coronavirus en el país. Esto, luego que esta mañana Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), haya sostenido que “están por confirmar un caso” en el Perú, durante su presentación en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastre COVID-19 del Congreso.

Desde la playa Agua Dulce, donde se ha implementado el “vacunacar” más grande del territorio nacional en Chorrillos, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que aún se vienen realizando evaluaciones en el marco del estudio de las variantes del COVID-19 en el Perú.

“No es momento [de confirmar esa información]. Todo está en estudio y permanente estamos investigando, y estudiando a ver si aparece algún caso, analizarlo, y en su momento informar. No está confirmado”, remarcó durante la supervisión del proceso de vacunación en el espacio instalado en la Costa Verde.

Hoy RPP informó que, durante su presentación ante el grupo de trabajo en el Parlamento, el titular del INS, se refirió al caso de la variante india que está siendo evaluado con el Centro Nacional de Epidemiología del Minsa.

“Precisamente tenemos un nuevo lote, y de resultados que hemos procesado e investigando. Aparentemente tenemos un caso puntual de la variante india. Estamos haciendo la investigación epidemiológica junto con el CDC para confirmar eso”, indicó.

Los especialistas del Instituto Nacional de Salud están por confirmar un caso de la variante india de covid 19 en el Perú asi lo informó su titular Víctor Suárez en el congreso @RPPNoticias pic.twitter.com/MjSgATvOw0 — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) June 8, 2021

A inicios de mayo, Ugarte Ubilluz había descartado la presencia de esta variante india. “No hay ningún indicio de que haya llegado (la variante india), vemos que no. Aunque en este mundo tan moderno la posibilidad de las migraciones son bastante cruzadas y no es que llegue directamente de ese país, sino que puede venir de cualquier otro país”, precisó en aquella oportunidad.

Vale recordar que el Gobierno dispuso que la suspensión de de los vuelos provenientes de la India, Sudáfrica y Brasil se amplía hasta el domingo 20 de junio, ante el avance de la pandemia en el mundo, pero esta medida se levantó para el Reino Unido desde el 10 de mayo.