El padre del menor diagnosticado con coronavirus (COVID 19) informó que todos en su familia están en aislamiento preventivo. No obstante, aseguró que la información de que son monitoreados las 24 horas por el MINSA es falsa.

“Estamos todos aislados en nuestro domicilio. Hay cuatro personas con el virus. Estamos todos en aislamiento dentro de la casa. Está bastante controlado, el menor está como si no tuviera nada, mi suegra sí está con un poco de fiebre”, indicó en Domingo al Día.

El padre del paciente cero explicó que los síntomas están controlados. “Mi hijo está como si no tuviera nada, a mí suegra si le dio un poco de fiebre. Nosotros estamos manejando esto. Los que han salido positivos los tenemos con cubierto separados, mascarillas, conversamos a distancia y nos saludamos a distancia”, explicó el familiar del menor.

“Nosotros lo manejamos de la mejor manera como si no tuviéramos nada”, explicó el papá del menor. “Yo hice unas publicaciones para que sea de conocimiento público que nosotros no estamos monitoreados las 24 horas, ayer hemos solicitado médicos del MINSA, pero después de muchas horas recién se han apersonado. Eso a insistencia de uno de mis familiares, no estamos 24 horas en constante vigilancia. Podríamos salir y hacer cualquier cosa, por responsabilidad nos mantenemos en aislamiento”, precisa.

Además, habló sobre el médico que los asistió y dijo que el trato fue bastante bueno. “De él no tengo ninguna queja, sólo no están vigilando el domicilio”, expresó. En el transcurso de los días van a realizar más pruebas para ver si hay más infectados. También explicó que la clínica donde se trató su sobrino de 25 años no se comunicó con el MINSA y esto podría haber agravado la situación.

EN LIMA

Los nuevos casos de Coronavirus en nuestro país corresponden a tres adultos y un niño que residen en la capital. Se ha logrado determinar que tres de ellos son familiares directos del “Caso cero” y la cuarta persona es un amigo cercano. Es decir, personas que tuvieron contacto directo con el piloto que fue reportado como el primer paciente con el Covid-19 en el Perú.

Se trata de un varón (51), un adulto mayor (74) y un niño (7). El cuarto caso en Lima amigo cercano del 'Caso Cero’ diagnosticado con Covid-19 es un ciudadano de 25 años.

EN AREQUIPA

El Ministerio de Salud informó también que el paciente es un residente varón de la Ciudad Blanca de 29 años, procedente de Londres, de donde arribó el pasado 29 de febrero.

