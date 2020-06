El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Antonio Angulo, denunció este jueves que también fue víctima del alza en el cobro de su recibo de luz por parte de la empresa que le provee el servicio. Esta situación se dio durante el estado de emergencia instaurado por el avance del coronavirus (COVID-19).

Angulo indicó que el promedio de consumo que le cobraron en los últimos tres meses supera el pago que realiza usualmente y que, cuando quiso obtener información al respecto, descubrió que había errores en la facturación.

“Yo tengo consumo normal entre 250 y 300 soles y en junio me llegó un recibo por 1.040 y vi que me habían considerando los últimos tres meses, por lo que el promedio que habían sacado era mayor que el consumo que usualmente tenía. Como cualquier ciudadano llamé y pregunté y es ahí donde me di cuenta de que no estaban incluyendo algunos gastos que se incluyen en el recibo como la del alumbrado público”, señaló a Latina.

Cabe indicar que las empresas que proporcionan el servicio de luz eléctrica han cobrado a los usuarios un promedio de sus consumos en los meses de marzo, abril y mayo, debido a que no podían supervisar el consumo real por las disposiciones del estado de emergencia.

En esa línea, el titular del organismo explicó que si el monto cobrado es superior al que se consigna en los medidores de energía, las empresas están en la obligación de descontar el dinero que se cobró en exceso en el siguiente recibo.

“Cuando venga el primer recibo leído, ahí estará el importe que hay que devolver por el pago de un recibo que no fue el real sino el promedio. Cuando se cobra de más, al mes siguiente se tiene que pagar solo el saldo, si eso no ocurre se tiene que presentar una denuncia”, manifestó.

De igual modo, el titular del organismo señaló que las empresas no pueden obligar a los usuarios a pagar los recibos antes de presentar reclamos y que si esto ocurre deben denunciar el hecho ante Osinegrimin.

“En el caso de que haya reclamos, las empresas no pueden decir ‘primero paga y luego reclama’, eso lo tiene que definir Osinegrimin. En algunos casos la decisión final sobre el reclamo puede tardar hasta un mes y en ese tiempo no se puede cortar el servicio ni exigir el pago del recibo”, indicó.