Desesperada por ver a sus hijos. Una mujer que estuvo privada de su libertad en un penal de Lima hasta hace un mes, tras declararse el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, ahora lucha por coger un cupo para trasladarse hasta Tacna, donde la esperan sus hijos que no ve hace tres años.

Magaly fue entrevistada por las cámaras de Mujeres al Mando mientras hacía la cola para acceder a los viajes humanitarios que trasladan a todos los peruanos que se encuentran lejos de casa a sus respectivas regiones. Al igual que ella, decenas de personas aguardaban fuera de los terminales de La Victoria.

Según contó al programa, salió hace un mes del penal y estuvo esperando hospedada en la casa de una conocida hasta que salga la lista de beneficiados para los viajes a Tacna. Sin embargo, al verificar, constató que no estaba entre los viajeros autorizados.

“Yo estaba privada de mi libertad y no puedo regresar ahora a mi tierra pero quiero regresar porque ya son tres años, necesito regresar... No he salido en la relacion de pasajeros, no estoy incluida. Quiero regresar, no veo tres años a mis hijos”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, envió un mensaje a sus hijos de 7, 11 y 17 años. “Solo les digo a mis hijos que me esperen un poco más, yo se que son tres años que no los veo, espero volver a verlos. Espero que el Gobierno Regional de Tacna me pueda ayudar porque creo que hay muchas personas que son vulnerables y están viajando y yo en cambio no. No tengo dinero, no tengo nada acá, no tengo el apoyo de nadie, no tengo familia, no conozco a nadie”, agregó desesperada.

