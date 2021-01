Ante la posibilidad de que el gobierno decida volver a una cuarentena por al incremento de contagios del coronavirus , el médico infectólogo Juan Villena se mostró en contra. “Espero que no se venga otra cuarentena. Sería un error, ya que vemos todos los días la falta de respeto a dicha medida, además la población necesita salir a trabajar”, señaló.

Para el especialista, lo mejor es que el gobierno vuelva a iniciar una fuerte campaña de comunicación para luchar contra la pandemia, como sucedió en agosto pasado.

“Muchos ciudadanos ya dejaron de usar mascarillas, no hacen caso al distanciamiento social, lo mejor es insistir en que la población siga cumpliendo con las medidas sanitarias”, agregó.

YA FRACASÓ

El decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astuvilca, coincidió en que regresar a la cuarentena no serviría.

“Volver a encerrarnos no funcionará, esa medida ya fracasó y solo provocará que más gente se aglomere en las calles, lo recomendable sería establecer cercos epidemiológicos en todo el país”, remarcó.

Según el especialista, dichos cercos son parte de una estrategia de salud pública que permite cercar a las personas que han tenido contacto con pacientes infectados, controlarlas y vigilarlas en los lugares por los cuales transitaron para evitar su propagación.

LANZA ALERTA

El infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Fernando Mejía, advirtió que si la población no toma conciencia de la actual crisis sanitaria, la segunda ola del coronavirus podría ser terrible.

“Es responsabilidad de cada ciudadano evitar que las cifras de casos y fallecidos aumenten. Ya no hay camas disponibles en hospitales. Si la ciudadanía no cumple con las medidas sanitarias, no tendríamos una segunda ola, sino un tsunami de infectados”, aseveró.

SABÍAS QUE...

El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Angulo, advirtió que en las últimas semanas se incrementaron los casos positivos entre integrantes de la institución. En todo el Perú, más de 520 agentes perdieron la vida.