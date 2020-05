Coronavirus Perú | Últimas noticias | Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, fue consultado por la renuncia de Ciro Maguiña al comité de expertos COVID-19 tras las declaraciones del ministro de Salud, Víctor Zamora, quien dijo que “todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros”.

En declaraciones a TVPerú, Zeballos le mandó una indirecta al vicedecano del Colegio Médico del Perú: “Tenía la consideración que ya había renunciado porque era parte de un grupo de trabajo del Ministerio de Salud y, a pesar de ello, tenía una posición bastante crítica”.

El titular del Consejo de Ministros agregó que no se está evaluando la renuncia del ministro Víctor Zamora a la cartera de Salud.

“No. He escuchado obviamente un comentario, hago mía la opinión del Colegio Médico, que sí lo está poniendo a consideración. Se evaluará, pero en principio no existe ninguna disposición al respecto”, concluyó Zeballos.

Vicente Zeballos habló sobre la renuncia de Ciro Maguiña. (TV Perú)

CIRO MAGUIÑA RENUNCIÓ

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), renunció al comité de expertos COVID-19 tras las declaraciones del ministro de Salud, Víctor Zamora.

“Lamento las declaraciones del ministro, y que se ha ratificado en una entrevista, que para él no ha pasado nada, y eso hoy, en el Consejo Nacional, vamos a ser transparentes y objetivos en los pedidos de renuncia de los cuerpos médicos”, dijo el médico.

Ciro Maguiña agregó que está profundamente “dolido por el maltrato en nombre de la orden médica y no puedo seguir avalando a una persona que nos ha dañado. He llorado, pero decido dar un paso al costado. Seguiré trabajando para ayudar a que no se muera más gente, pero viendo la pasividad debería pedir disculpas”.

En otras declaraciones a RPP, el vicedecano del CMP pidió al Gobierno Central que Loreto y las regiones del norte-que son las más golpeadas por el COVID-19-sean declaradas “zonas de desastre” debido a las condiciones sanitarias, higiénicas y sociales que hay en estos lugares frente al coronavirus.

“Las cosas están graves en Pucallpa y probablemente el norte. Entonces, en vez de ir bomberos al lugar, declaremos en desastre y movilizar todos los recursos como en un terremoto. Eso va a permitir que el sufrimiento sea menor porque las condiciones de trabajo en Loreto son deprimentes”, mencionó.

Finalmente, Maguiña cuestionó el uso obligatorio de guantes en supermercados y bancos: “Esas marchas y contramarchas tienen que tener una salida. Los guantes no sirven para esas cosas, pero lo han normado. Fíjate ese tema de desconcierto que crea en la comunidad y en nosotros. Por eso, ante la pasividad del ministro (Zamora), doy un paso al costado”, concluyó.