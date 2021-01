A través de un comunicado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) confirmó este martes que una de las mujeres voluntarias que recibieron la vacuna Sinopharm falleció a consecuencia de una neumonía que se complicó tras haberse contagiado de COVID-19.

En el mensaje difundido en redes sociales, se informó que la mujer recibió la atención inmediata para tratar la enfermedad y que estivo internada durante una semana.

Por otro lado, la mencionada universidad indicó que no pueden determinar si la víctima había recibido o no un placebo. En caso haya recibido la vacuna, precisan que el que la eficacia no sea de 100% podría ser la causa.

“Ni la participante ni nosotros, como universidad encargada de las investigaciones, podemos determinar qué producto de investigación recibió (si alguna de las candidatas a vacuna o el placebo). Los casos de infección o deterioro en los participantes que reciben placebo corresponden a lo que ocurriría en la población no inmunizada, y los casos de infección o deterioro en los participantes que hubieran recibido alguna de las vacunas en investigación pueden ocurrir en razón de que la eficacia de las mismas no sea del 100%”, informaron.

Finalmente invocaron a las personas y voluntarios de la vacuna a que sigan cuidándose para evitar cualquier tipo de complicaciones.

“En razón del rebrote de infección en nuestro país, con más razón es necesario que los participantes mantengan todas las medidas de prevención apropiadas”