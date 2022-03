A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 14, hasta el domingo 20 de marzo, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 14

Callao (08:00 a 14:00)

URB. LA COLONIAL AV. GARCILAZO DE LA VEGA CDRAS 2, 3, MZ F, G, CALLE CONDE DE LEMOS CDRAS 2, 3, CALLE JUAN TELLO CDRA 1, CALLE RUY DIAZ CDRA 3, CALLE VIRREY TOLEDO CDRA 3, MZ H. CALLAO 08:00 – 10:00 AV. MANCO CAPAC CDRA 10.

Callao (08:30 a 13:30)

AV. DOS DE MAYO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. SAENZ PEÑA CDRAS 3, 4, CALLE BOLIVAR CDRAS 1, 2, 3, CALLE BOLIVIA CDRAS 4, 5, CALLE LIBERTAD CDRAS 6, 7, CALLE MEXICO CDRAS 1, 2, 3, CALLE PARAGUAY CDRA 2, CALLE PUTUMAYO CDRAS 1, 2, CALLE SAN MARTIN CDRA 3, CALLE SUCRE CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. RAMON CASTILLA CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. MONTEZUMA CDRAS 1, 2, 3, JR. VENEZUELA CDRAS 1, 2.

Callao (09:00 a 11:00)

URB. EL CARMEN AV. ALFREDO PALACIOS MZ B, C, D, E, CALLE EL CARMEN MZ F, PASAJE ALFREDO PALACIOS MZ B, C, PASAJE EL CARMEN MZ A, B, PASAJE LAREDO CDRA 1, 19, MZ E, F, PASAJE SARITA COLONIA MZ C, D, E, URB. SAN ANTONIO AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS 20, 21, 22, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, PROLONGACION BUENOS AIRES CDRAS 20, 22, 23, MZ 3, CALLE ARICA CDRA 1, CALLE ESMERALDAS CDRA 1, MZ E, CALLE LOS DIAMANTES CDRA 1, CALLE LOS ZAFIROS CDRA 1, CALLE RUBIES CDRA 1, CALLE TACNA CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 1, JR. AGUAMARINA CDRAS 1, 2, JR. LOS TOPACIOS CDRA 1,

San Juan de Lurigancho (09:30 a 17:30)

ASOC. AYACUCHO MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, R, S, T, U, V.

San Miguel (09:30 a 10:30)

URB. MARANGA AV. LA MARINA CDRA 29, AV. RAFAEL ESCARDO CDRAS 1, 5. CALLAO 12:00 – 14:00 CUARTEL REAL FELIPE (INTERIOR).

Callao (13:00 a 15:00)

URB. SAN ANTONIO AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS 19, 20, 21, AV. GUARDIA CHALACA CDRAS, 16, 17, JR. MIGUEL GRAU CDRAS 1, 6.

San Miguel (13:00 a 14:00)

URB. PANDO AV. PARQUE DE LAS LEYENDAS CDRAS 1, 2, MZ F1, CALLE MARTIN LITUMA PORTOCARRERO CDRA 1, MZ I1, I13, F13.

Callao (14:30 a 17:30)

URB. CHUCUITO CALLE FANNING CDRA 1, JR. UCAYALI CDRA 1.

Callao (15:00 a 17:00)

AV. GUARDIA CHALACA CDRA 3, 7, AV. ARGENTINA CDRA 3.

San Miguel (15:00 a 16:00)

URB. MARANGA CALLE MARTÍN DE MURÚA 150

MARTES 15

San Martín de Porres (08:00 a 18:00)

URB. MIGUEL GRAU AV. 10 DE JUNIO CDRA 2, 3, 4, 5, 6, 7, AV. MANUEL PINEDA CDRA 1, 2, 3, AV. MIGUEL GRAU CDRA 4, 5, 6, 7, CALLE CESAR VALLEJO CDRA 1, 2, CALLE LAZARETO CDRA 4, CALLE SATURNINO MEJIA CDRA 1, CALLE ALBERTO ABERD CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. ANTANACIO CATOJERAS CDRA 2, JR. BERGUSSEN CDRA 2, 3, 4, JR. DUNNET CDRA 2, 3, JR. EDMUNDO PINNY CDRA 1, 2, 3, 4, JR. FEDERICO NOGUERA CDRA 1, 2, 3, 4, 6, JR. SALAS CDRA 1, 2, 3, JR. JOSE MANTILLA CDRA 1, JR. PEDRO UNANUE CDRA 1, 2, 5, JR. TIBURCIO RIOS CDRA 1, 2, 3, 4, 7, JR. TOMAS FLORES CDRA 1, 3, PASAJE ALBERTO ABERD CDRA 1.

Cercado de Lima (08:00 a 10:00)

AV. ARGENTINA CDRAS 3, 8, 29, 30, 31.

Callao (08:00 a 10:00)

URB. ZONA INDUSTRIAL AV. ARGENTINA CDRAS 24, 25, 26, AV. VILLEGAS CDRAS 2, 23.

Callao (08:30 a 18:00)

AV. 2 DE MAYO CDRAS 4, 5, AV. SAENZ PEÑA CDRA 6, CALLE RAMON CASTILLA CDRA 4, CALLE SUCRE CDRAS 2, 5, CALLE TUMBES CDRAS 1, 2, 7, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 3, 4,5, JR. MONTEAGUADO CDRAS 3, 4, 5, JR. MONTEZUMA CDRA 5, 6, 7, JR. MOQUEGUA CDRAS 3, 4, 5, 6, JR. PUNO CDRA 1, JR. VENEZUELA CDRAS 2, 3, 4, 5, JR. ZEPITA CDRAS 2, 3, 4.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 16:00)

ASOC. LOS PINOS AV. REPUBLICA DE POLONIA CDRA 3 MZ D, E, AV. SAN MARTIN DE PORRES ESTE CDRA 3, MZ A, C, JR. RIO AZANGARO MZ J, K, L, JR. RIO LECHE CDRA 10, JR. RIO MOCHE CDRA 1, MZ J, JR. RIO RIMAC CDRA 1, MZ C, K.

San Juan de Lurigancho (10:00 a 17:00)

P.J. CORAZON DE JESUS MZ A, B, B1, C, D, E, F, H, H1, I, I1, J, A.H. INTEGRACION MANOS UNIDAS MZ A, B, C, D, E, F, G, G1, H, H1, I, K, AGRUPACION FAMILIAR PATRIA UNIDA MZ A, B, C, D, E, CERCADO DE LIMA 10:30 – 15:30 URB. LAS BRISAS AV. ALBORADA CDRA 17, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 14, CALLE ACACIAS CDRAS 5, 15, 16, MZ I, M, CALLE ALGARROBOS CDRAS 5, 16, MZ K, CALLE CLAVELES CDRAS 1, 4, CALLE DALIAS CDRAS 16, 17, CALLE FRESNOS CDRAS 16, 17, CALLE GLADIOLOS CDRAS 4, 16, 17, MZ O, CALLE GUILLERMO SANTANA CDRA 16, MZ K, J, CALLE LOPEZ ALBUJAR CDRAS 16, 17, MZ O, CALLE PALMERAS CDRA 5, MZ I, CALLE TULIPANES CDRA 5, MZ A, L.

Callao (12:00 a 14:00)

URB. PARQUE INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 51, 52, CALLE CAPPA CDRA 1, CALLE LAMBDA CDRA 1.

San Martín de Porres (13:00 a 15:00)

URB. PERU AV. BELLA UNIO CDRAS 2, 4, 5, 6, 29, 30, AV. LIMA CDRA 4, AV. PERU CDRAS 27, 28, 29, 30, JR. BELEN CDRAS 4, 5, JR. EL CHACO CDRAS 27, 28, JR. ESMERALDA CDRAS 4, 5, 6, JR. FILADELFIA CDRAS 27, 28, 29, JR. LA FLORIDA CDRAS 4, 28, JR. PAROBAMBA CDRAS 4, 5, 6, JR. PASCO CDRA 29, JR. PINAR DEL RIO CDRAS 5, 28, 29, JR. QUINUABAMBA CDRAS 4, 28, PASAJE CHICLAYO CDRA 28, PASAJE MATUCANA CDRA 28. OYON 10:30 – 12:00 Miguel Grau/F. Figueroa y C. P. Tinta; ubicados en el distrito de Oyón.

Oyon (11:00 a 12:30)

C. P. TINTA; UBICADO EN EL DISTRITO DE OYÓN.

Oyon (13:00 a 14:30)

C. P. TINTA; UBICADO EN EL DISTRITO DE OYÓN. OYON 16:00 – 17:30 C. P. MALLAY; UBICADO EN EL DISTRITO DE OYÓN.

MIÉRCOLES 16

Ancón (08:30 a 17:30)

COOPERATIVA VIRGEN DEL ROSARIO MZ A, B, C, D, E, I, J, K, L, A.H. LAS ESTERAS MZ D, E, M, L.

Callao (08:00 a 10:00)

A.H. FRATERNIDAD BOCANEGRA PASAJE 17.

Ventanilla (09:00 a 18:00)

A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES MZ A, B, C, D, E, F, G, K, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, W, X, Z, Z1, Z2, A.H. VILLA LOS REYES MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, A.H. NUEVO PROGRESO MZ A, A2, B, B1, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, I, I1, I2, J, J1, J2, K2, L, L2, M, M2, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, V, V1, W, X, X1, Y1, Z, Z1, A.H. 12 DE OCTUBRE MZ A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, G, H, J, K, K1, L, L1, M, N, N1, Ñ, O, O1, P, P1, Q, Q1, R1, R2, S, T, U, V, W, X, X1, Y, Y1, Z, Z1, A.H. EL GOLFO MZ R, A.H. MONTE SION MZ A, B, C, D, E, G, I, J, K.

Jesús María (09:00 a 16:00)

URB. LOS PATRICIOS AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 4, 5, 6, CALLE COSTA RICA CDRA 1, JR. NICARAGUA CDRA 1, 4, 5, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 6.

Ancón (09:30 a 18:00)

PARQUE INDUSTRIAL DE ANCON AV. INDUSTRIAS UNIDAS MZ A, F, K, AV. LOS RADARES MZ H, I, AV. LAS VALVULAS MZ A, B, F, G, J, K, CALLE LOS MOTORES MZ D, E, G.

Independencia (10:30 a 17:30)

URB. TAHUANTINSUYO AV. CONTISUYO CDRAS 2, 3, AV. HURIN CUSCO CDRAS 1, 2, 3, CALLE CAPAC YUPANQUI CDRAS 1, 2, MZ A1, Q, CALLE MAYTA CAPAC CDRA 1, CALLE QUIPUCAMAYOC CDRA 1, JR. CAPAC SIHUAS CDRAS 1, 2, JR. INTI RAYMI CDRA 1, JR, QUIPAN CDRA 1, MZ C, C1.

San Miguel (10:30 a 11:30)

URB. PANDO AV. LA MAR CDRA 22, MZ C, C3, AV. UNIVERSITARIA CDRA 10, 22, MZ C3, H, CALLE A CDRA 1, MZ H, H3, I, CALLE PUTUMAYO CDRA 1, MZ C, C3, E3.

Callao (12:00 a 14:00)

URB. EL ÁLAMO CALLE LAS LUPUNAS 3.

San Miguel (13:00 a 14:00)

URB. MARANGA AV. DE LOS PRECURSORES CDRAS 4, 5, 6, CALLE AUSANGATE CDRAS 4, 5, CALLE CAYRUCACHI CDRAS 1, 2, CALLE CHINCHAYSUYO CDRAS 1, 2, 5, CALLE COLLAGATE CDRAS 2, 5, CALLE ASTETE MENDOZA CDRA 1, MZ E4, CALLE HOYLE PALACIOS CDRA 2, CALLE ISIDRO SUAREZ CDRA 4, CALLE ENRIQUE VALLADARES CDRAS 2, 3, 5, CALLE MARIANO VALDARRAGO CDRA 3, CALLE MARIANO NECOCHEA CDRA 2, CALLE OTORONGO CDRA 1, CALLE PEDRO CHAMOCHUMBI CDRA 1, 2, CALLE REYNAFARJE HURTADO CDRA 1, 2, CALLE SAYCUSCA CDRA 1, JR. CHAQUICHALCA CDRA 1, PASAJE RIMACPAMPA CDRAS 3, 5.

Callao (15:00 a 17:00)

AV. RECOLECTORA/ AV. PACASMAYO

San Miguel (15:00 a 16:00)

URB. MARANGA AV. RAFAEL ESCARDO CDRA 2, CALLE ALFREDO NOVOA CDRA 2, CALLE CARLOS GONZALES CDRA 2, MZ A, CALLE LUIS BANCHERO CDRA 26, CALLE MARTIN DE MURUA CDRA 1, 2, 5, 6, 7, JR. INTISUYO CDRA 2.

JUEVES 17

Lima Cercado (08:00 a 17:00)

JR. UCAYALI CDRA. 2, JR. CARABAYA CDRAS. 2, 3, 4, JR. MIRÓ QUESADA CDRAS. 1, 2, 6, JR. LAMPA CDRA. 5, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, JR. CUZCO CDRA. 2

Santa Rosa (08:30 a 17:30)

URB. SANTA ROSA MZS. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 50, 71, 42, 44, 47.

Ventanilla (08:30 a 17:30)

CLLE.ALONSO DE MOLINA MZ. I

Puente Piedra (09:30 a 10:30)

ASOC. STA. JUANA DE COPACABANA MZS. A, A1, B, C, D, E, ASOC. 7 DE JUNIO DE COPACABANA MZS. A, E, E2, F, ASOC. LOS FRUTALES DEL NORTE MZS. A, B, C, D, E, F, J, K, L, ASOC. STA. BEATRIZ MZS. A, B, C, D, ASOC. STA. ISABEL MZS. C, D, ASOC. RES. VIRGEN DE COPACABANA MZ. F, ASOC. 15 DE SETIEMBRE MZS. C, C1, D, E, F, G, PROG. DE VIV. STA. BARBARA DE COPACABANA MZ. G.

La Perla (13:00 a 14:00)

URB. LAS MORERAS URB. D, E, G, H, I, Q, JR. HUAMACHUCO CDRA. 2, JR. SINCHI ROCA MZS. D, G, H, CDRA. 18, AV. PACÍFICO CDRA. 3, AV. 7 DE ENERO CDRAS. S/N, 6, 7, MZS. A, D, CALLE DULIO POGGI MZS. D, E, G, CDRAS. 7, 25, CALLE CHIMBOTE CDRAS. S/N, 1, JR. PIURA CDRAS. S/N, 2, 7, 12 MZ. Q, JR. ATAHUALPA MZ. D, CDRA. 25, CALLE ALIPIO PONCE CDRA. 1, CALLE PACASMAYO CDRA. 1, JR. RAMÓN ZAVALA CDRA. 7, MZ. I

Callao (15:00 a 17:00)

JR. SUCRE ESQ. ZEPITA URB. CALLAO

La Perla (15:00 a 16:00)

CALLE LAMBAYEQUE CDRA 1. MZS. A, E, JR. MANTARO CDRAS. 1, 4, 5, MZS A, B, C, D, AV. 7 DE ENERO CDRAS. 1, 3, 4, MZS. A, B, AV. PACÍFICO CDRAS. S/N, 7, AV. DE LA MARINA CDRAS. 10, 11, 38, MZS. A, B, C, CALLE TUCUMÁN CDRA. 1, MZ. B, JR. PAITA CDRA, 1, MZ. B.

Oyon (10:00 a 11:30)

COMUNIDAD CAMPESINA NAVA Y C.P. NAVA; UBICADOS EN EL DISTRITO DE OYÓN.

Oyon (11:00 a 12:30)

C.P. NAVA; UBICADO EN EL DISTRITO DE OYÓN

VIERNES 18

Comas (08:00 a 17:00)

COOP. SANTA LIGIA MZ. A, URB. LA ALBORADA MZ. A, A.H. VILLA VIOLETA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. 9 DE SETIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, COOP. JUAN VELAZCO ALVARADO MZ. K, URB. HUAQUILLAY MZ. B, AV. TÚPAC AMARU ESQ. AV. JAMAICA, JR. TARATA CDRA. 2

Comas (08:30 a 17:00)

AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 0, 1, 2, 3, 35, 37, 38, 39, 40, 78, JR. SAN MARTÍN DE PORRES CDRAS. 1, 2, MZS. 1A, 4A, B, I, J, K, V1, CALLE IMPERIO CDRAS. 1, 2, 3, MZS. B, C, D, E, F, H, I, J, K, O, PASAJE TUNGASUCA MZS. A, B, C, D, E, F, O, CALLE EL AMAUTA MZS. B, E, Q, R1, V, V1, AV. METROPOLITANA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, MZS. C, K, L, LL, N, Q, U, V, X, PASAJE LAS PERAS MZS. G, H, I, URB. CARABAYLLO MZS. A, D, E, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U1, V, W, COOPERATIVA SANTA LIGIA MZS. A, B, C, D, A.H. LA MERCED MZS. 1, 1B, 2, 2A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, A.H. TUPAC AMARU II MZS. B, G, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, R1, S, V, V1 P.J. SOL NACIENTE MZS. A, A’, B, C, E, F, G, J, K, L, LL, N, Q, A.H. 28 DE JULIO MZS. C, D, F, URB. SAN JUAN BAUTISTA MZ. D, URB. SAN CARLOS MZ. D.

Puente Piedra (09:00 a 17:00)

P.J. LADERAS DE CHILLÓN 1RA EXPLANADA MZS. A, B, BC, C, F4, G5, Q, R, R1, R2, R5, RR1, S, S’, S1, S2, S3, P.J. LADERAS DE CHILLÓN, P.J. LADERAS DE CHILLÓN (6TA AMPLIACIÓN) MZS. J, R, R’, R1, R3, R5, R6, S, S7, P.J. LADERAS DE CHILLÓN (7MA AMPLIACIÓN) MZS. A, B3, R, R5, R6, S, S7.

Bellavista (09:30 a 10:30)

JR. LUIS GODÍN CDRAS. 1, 44, 45, 46, 47, 48, CALLE BARON HUMBOLDT CDRA. 1, MZ. 5, AV. SAN JOSÉ CDRA. 1, 2, JR. RAIMONDI CDRA. 1, JR. C. M. DE LA CONDAMINE CDRA. 1, AV. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 1, 44, 45, 46, 47, JR. HIPÓLITO UNANUE CDRAS. 1, 2, 3, CALLE CIRO ALEGRÍA CDRA. 1, 2, AV. ELMER FAUCETT CDRA. 21, CALLE HURTADO ROMO CDRA. 1

Bellavista (09:30 a 11:30)

JR. ELÍAS AGUIRRE CDRA. 4, 5

Callao (12:00 a 14:00)

AV. JON VILLEGAS CDRAS. 2, 3 URB. ZONA INDUSTRIAL, PSJE. EL CARMEN CDRAS. 1, 2 URB. ZONA INDUSTRIAL, CALLE S/N CDRA. 3, URB. ZONA INDUSTRIAL.

Bellavista (13:00 a 14:00)

AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRA. S/N, 1, 14, 24, 25, 51, 52, CALLE LAS OROPÉNDOLAS CDRAS. 1, 2, MZ. A, CALLE LOS TORDOS CDRA. 1, CALLE LOS RUISEÑORES CDRAS. 1, 2, CALLE LAS ÁGUILAS CDRAS. 1, 2, CALLE LOS ZORZALES CDRAS. 1, 2, CALLE LAS ALONDRAS CDRAS. 1, 2, 3, CALLE LAS GRULLAS CDRA. 1

Bellavista (15:00 a 16:00)

CALLE BAQUERO CDRA. 1, JR. CÉSAR VALLEJO CDRA. 1, 3, 4, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS. S/N, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CALLE P. PERALTA CDRAS. 1, 2, CALLE ENRIQUE MONTES CDRAS. 1, 2, 4, JR. GARCILASO DE VEGA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, CALLE TORIBIO ZAVALA CDRAS. 1, PSJE. JOSÉ LARCO CDRAS. 1, 4, 5, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA. 5, JR. JOSÉ SANTOS CHOCANO CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CALLE ABEL GALÍNDEZ CDRA. 1, JIRÓN GARCÍA CALDERÓN CDRA. 4, CALLE MIGUEL ZAMORA CDRA. 1

SÁBADO 19

Callao (08:00 a 16:00)

URBANIZACIÓN CENTENARIO MZS. D, E, F

San Juan de Lurigancho (08:30 a 16:30)

P.J. SAGRADO MADERO MZS. A, B, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, PROG. VIV. NUEVO PERÚ MZS. A, B, C, F, G, H, I, J, K, P.J. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS MZS. 110, 131, 132, 133, C, D, COOP. LAS FLORES MZS. 126, 127, 128, 129, 131, 132, A, JR. LAS ALHUCEMAS CDRAS. 8, 9, 14, 17, JR. LAS CALÉNDULAS CDRA. 17, JR. LAS ZABILOO CDRA. 57, JR. LOS NECTANDROS CDRAS. 1, 9, 15, 16, 17, JR. LOS OMBÚES CDRAS. 1, 6, JR. LOS MASTUERZOS CDRAS. 1, 16, 17, JR. LOS MILENRAMAS CDRAS. 1, 7, 8, CALLE CARDOS CDRAS. 1, CALLE S/N MZS. A, B, C, D, E, F, H URB. CANTO GRANDE, AV. 4 DE ABRIL MZS. A, B, C, D, E, I, CALLE JUNÍN MZS. H, I, JR. LOS LITIOS MZ. E P.J. SAN HILARIÓN ALTO, A.H. 9 DE OCTUBRE MZ. C

Ventanilla (08:30 a 17:30)

A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZS. A, D, D3, D4, E3, F, F3, F4, G, G3, G4, H, H3, I, I3, J, J3, K, K3, L, L3, M, M3, N, N3, O3, P, P3, Q, Q3, R, R3, S, S3, T, T3, U3, W3, X, X1, X3, Y3, Z, A.H. SEYCHO MARCELA FUJIMORI MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, A.H. 8 DE MARZO MZ. A, A.H. FRANCISCO BOLOGNESI MZ. A, A.H. JOSÉ DE SAN MARTIN MZ. A, B, A.H. LAS COLINAS DE LOS LICENCIADOS MZ. A, A.H. LA PLANICIE MZS. A, B, C, A.H. VALLE VERDE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H. LOS LICENCIADOS MZ. W3

San Miguel (09:00 a 16:00)

AV. LA MAR CDRAS. 1, 2, 22, 23, 31, AV. UNIVERSITARIA CDRA. 22, CALLE NAPO CDRAS. S/N, 23, 30, 31, CALLE PUTUMAYO CDRA. 1, CALLE URUBAMBA CDRA. 1, JR. CHAMAYA CDRAS. 1, 23, CALLE MANTARO CDRA. 1, URB. PANDO MZS. D, D3, H3, M3

Lima Cercado (09:30 a 10:30)

AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS. 28, 29, 30, CALLE STA. JUSTINA CDRA. 1, PSJE. CORREA. V. MILLER CDRA. 28, CALLE STA. GERTRUDIS, AV. STA. BERNARDITA, CALLE STA. FRANCISCA ROMANA, CALLE STA. PERPETUA MZ. 117A, PSJE. PALOMINO, CALLE S/N

Lima Cercado (11:00 a 12:00)

AV. TINGO MARÍA CDRAS. 10, 11, 18, AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRA. 18

DOMINGO 20

Puente Piedra (08:30 a 16:30)

A.H. SANTA ROSA DE PUENTE PIEDRA MZS. A, PSJE. EL PORVENIR MZ. D, CALLE S/N MZS. B, C, D, E

La Perla (09:00 a 10:00)

AV. CALLAO CDRAS. 4, 5, 6 MZS. A, H, JR. 2 DE MAYO CDRAS. 7, 9, JR. MAMA OCLLO CDRAS. 2, 4, 5, 6, JR. ATAHUALPA CDRAS. 1, 16, 17, 19, MZS. A, B, JR. PACHACÚTEC CDRAS. 4, 5, JR. YÁHUAR HUACA CDRA. 6, JR. SINCHI ROCA CDRAS. 5, 16, JR. CAHUIDE CDRAS. 6, 17, JR. TÚPAC AMARU CDRA. 16, CALLE REVOLUCIÓN CDRA. 1, CALLE PAVAYUCA CDRA. 1, JR. LIBERTAD CDRAS. 0, 1, MZS. A, B, JR. TUMBES CDRA. 1, JR. MELGAR CDRA. 2, MZ. B, JR. CAMANÁ CDRA. 2.