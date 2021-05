El choque de un miniván con un auto que brinda el servicio de taxi dejó una persona herida esta madrugada, a la altura de la bajada Balta (Miraflores), en la Costa Verde. Una mujer quedó atrapada en la parte posterior del vehículo del taxista.

Según el portal de los Bomberos, el accidente fue reportado a la 1:23 a.m. Tres unidades atendieron la emergencia. En imágenes difundidas por el noticiero América Noticias se aprecia cuando la pasajera del taxi logra ser retirada del auto en una camilla para ser trasladada al centro médico más cercano.

El citado medio indicó que el desvío por mantenimiento hizo que el tramo de Chorrillos al Callao se convierta en doble sentido, lo que habría provocado el accidente vehicular en la Costa Verde.

Accidente en la Costa Verde

“La vía la han cerrado. Todos están viniendo por acá, se ha convertido en doble vía. El señor [chofer del miniván] ha venido a toda velocidad, no sé, y yo estaba en el carril. Se me venía de frente y quise sacar [maniobra para desviar el auto], pero ya se me fue encima”, relató el taxista que conducía el station wagon, quien prefirió el anonimato y resultó con herida leve en la cabeza.

En tanto, el conductor del miniván era un miembro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), indicó el noticiero América Noticias. Ambos conductores deberán rendir su manifestación en la comisaría que procederá con la investigación del accidente.

Tras el accidente, personal de tránsito llegó al lugar para controlar el ingreso de autos a la vía donde continúan obras de mantenimiento.