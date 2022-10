Luego de hacerse viral por estafar a decenas de personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, la joven Pamela Cabanillas viajó a España ante el miedo por la denuncia de estafa que se le avecinaba. Sin embargo, la presunta líder de los “Los QR de la estafa” señaló que no posee ninguna orden de captura en Europa.

Tras lograr alcanzar niveles de fama luego de estafar a diversos peruanos que ansiaban escuchar al “Big Boss” en el coloso Estadio Nacional, Cabanillas, de 18 años de edad, fugó hacia Europa de manera inmediata. Pero la joven peruana no creyó jamás que las cámaras de seguridad registraban cada acto que realizaba tras haber engañado a decenas de hinchas del reggaetonero urbano.

Hoy, mientras recorre ciudades como Milán o Barcelona, la supuesta cabecilla de la organización “Los QR de la estafa” se dio tiempo para hablar con el programa dominical “Panorama”, revelando que, pese a haber confesado sus delitos, no posee una orden de captura por parte de la policía internacional Interpol.

La joven advirtió que no devolverá “ni un sol” a sus víctimas porque “ya me lo he gastado”. (Foto: Panorama)

Asimismo, confesó que solo tiene una orden azul que verifica su paradero y los viajes que realiza por el ‘Viejo Continente’, e incluso, añade que logró entregarse a las autoridades de Europa, pero estas le hicieron caso omiso a sus palabras y la dejaron en plena libertad.

“Mi nombre no estaba dentro de los más buscados. También me acerqué al consulado peruano, me pidieron mi número telefónico y me dijeron que solo tengo una alerta azul para saber mi ubicación. Quiero pedirle perdón a mi papá, a mi mamá y a las personas que le he hecho daño”, sostuvo Cabanillas al citado programa “Panorama”.

TAMBIÉN HABRÁ ESTAFADOS PARA VER A BAD BUNNY

Pero las consecuencias de la estafa realizada por la conocida “Mommy Yankee” no acaba ahí, puesto que la peruana indicó que también existe un gran número de ‘estafados’ para el concierto de Bad Bunny.

De acuerdo al dominical, la joven también habría ‘vendido’ entradas para el intérprete de “Yonaguni”, “Si estuviésemos juntos”, “La playa”, entre tantos otros éxitos.

La joven reveló que también habrá estafados para el concierto de Bad Bunny (Foto: Panorama)

“Entre 250 y 300 personas”, se oye decir a Cabanillas, evidenciando así que habrás más estafados para los conciertos del popular Benito.

Vale decir que el intérprete de “Tití me preguntó” se presentará los días 13 y 14 de noviembre ante un repleto Estadio Nacional, luego de que hiciera Sold Out en cuestión de horas.