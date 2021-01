Más de 50 mil militares apoyarán a la policía a garantizar que la población cumplan las restricciones impuestas por el gobierno en la cuarentena que iniciará este domingo 31 de enero, informó la ministra de Defensa, Nuria Esparch, en una entrevista para RPP.

En esta conversación, Esparch manifestó que las Fuerzas Armadas respaldarán a la PNP en esta labor. “Las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía va a desplegar más de cincuenta mil efectivos a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de las medidas”, manifestó en el programa Conexión por RPP:

Sobre las protestas anunciadas en contra de la nueva cuarentena, la ministra afirmó que a partir del domingo ingresaremos a una cuarentena estricta a diferencia de las marchas de noviembre, que ‘fueron otro escenario’.

“En noviembre no estábamos en este escenario, estábamos entrando a las fases de reactivación económica más amplias. Sin embargo, ahora estamos retrocediendo debido a la agresividad de este virus. La evolución de la pandemia exige que tomemos medidas más drásticas”, manifestó.

INFRACTORES SERÁN LLEVADOS A CENTROS DE RETENCIÓN TEMPORAL

Finalmente reiteró que las personas que no cumplan con las medidas del confinamiento, serán trasladadas a ‘centros de retención temporal’ y serán multadas. Quienes no paguen estas multas, no podrán recibir alguno de los bonos del gobierno.

TROME | Vacunas contra el coronavirus llegarán al Perú el 9 de febrero (TV Perú)

TAMBIÉN LEE:

“El Chavo del 8″: el verdadero origen de la canción que compuso Beethoven

Esto es Guerra: Patricio Parodi, Pancho Rodríguez y Said Palao mandaron un mensaje de aliento a todos los peruanos

Coronavirus: 202 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas









.