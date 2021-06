Los papás son capaces de dejar la vida por sus hijos. No importa si hay días en que deben trabajar más de ocho horas e incluso dejar de comer, con tal de estar pendientes de la salud y la educación de sus hijos. Hoy, en el ‘Día del Padre’, cuatros papás le contaron a Trome cómo celebrarán esta fecha. Algunos trabajando y otros disfrutando de su día. Hablamos con el sereno Luis Enrique Villarreal Condori, el albañil Víctor Albino Aponte, el bombero Carlos Eduardo La Rosa Bernal y el odontólogo Luis Enrique Huarote Porro.

Cuatro papás nos cuentan el valor de esta fecha tan especial

MADRUGADOR

Desde hace 20 años, Villarreal trabaja en la Municipalidad de San Isidro. Su constancia y dedicación lo han llevado a estar a cargo del equipo de motorizados del distrito. “Vivo en San Juan de Lurigancho, salgo de mi casa a las 4 de la mañana para estar formándome a las 5 y 45 de la mañana y cumplir mis funciones. Tengo una responsabilidad, y trato de hacerlo bien. Gracias a mi trabajo, he podido brindar una buena educación a mis cuatro hijos, y eso es mi mayor orgullo”, cuenta orgulloso.

MIL OFICIOS

Albino es un trujillano que se ha dedicado a trabajar en cuerpo y alma para que no le falte nada a sus dos hijos. Para eso, ha hecho de todo en la vida: Ha trabajado como albañil y gasfitero. Y todo por ver felices a sus hijos. Hoy su esfuerzo es primado porque sus retoños están por terminar sus carreras en una universidad privada. “Ningún esfuerzo es suficiente con tal de ver felices a tus hijos, estoy ayudando con lo que puedo en el pago de sus pensiones”, dijo este vecino de Zarate.

ESFUERZO Y SACRIFICIO

La Rosa es el orgulloso Capitán CBP de la compañía N° 202 Unidad de bomberos del distrito de Jesús María . En plena pandemia, le ha tocado no ver a sus dos hijos con tal de atender emergencias, pero lo hace por una razón: Ser ejemplo para sus retoños y que sepan que el amor al prójimo es lo más importante en la vida. “Me ha tocado momentos difíciles en plena pandemia, pero siempre he tratado de salir adelante por mi familia. Ser el ejemplo de mis hijos, es lo que me motiva a trabajar todos los días”, contó.

LABOR SOCIAL

El odontólogo Huarote demuestra el amor a sus dos hijos siendo ejemplo para otras personas. Ha realizado labores sociales para llevar ayuda a otros ciudadanos y eso quiere transmitir en ellos. “Podemos ser instrumentos de ayuda, y ese mensaje quiere dejarle a mis hijos. No importa sin son grandes, criarlos siempre es una lucha constante para que salgan adelante”, sostuvo.

