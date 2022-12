Piden ayuda. Un gran número de turistas extranjeros llegaron a Perú para disfrutar de las maravillas que tiene, pero ahora viven momentos de angustia debido a las protestas que se realizan en diversas regiones del país.

Ciudadanos de diversas partes del mundo, que se encuentran en Cusco, denunciaron estar “secuestrados” en medio de la carretera Panamericana.

“Buenas noches. Queremos informar al mundo entero de que, lastimosamente, nos encontramos secuestrados en el país de Perú”.

“Nos encontramos mal por esta situación, ya (vamos) más de 24 horas que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos , lastimosamente sin protección de la Policía”, expresó uno de los turistas.

Una mujer de nacionalidad chilena, también tomó la palabra e indicó que aparte de no tener alimentos, tampoco cuenta con dinero para poder solventar algunos gastos.

“Soy de Chile, estoy secuestrada hace más de 15 horas. No tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero” , mencionó asustada.

Otros turistas de Japón y Francia también lamentaron encontrarse varados y sin recibir ayuda de las autoridades peruana. Ante tal problema, le enviaron mensajes a sus respectivas embajadas, para que sean rescatados de la zona conflictiva y regresen a sus países de origen.

Turistas extranjeros varados durante 24 horas por protestas en Cusco. Video: ATV

