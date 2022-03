El excongresista y excandidato a la presidencia, Daniel Salaverry, visitó Palacio de Gobierno este jueves por tercera vez en este mes y aseveró a los medios que el presidente Pedro Castillo debería hacer cambios en su Gabinete.

A a su salida del lugar, Salaverry Villa opinó también sobre diferentes temas de coyuntura como las declaraciones de Karelim López y su abogado, César Nakazaki, así como la presentación de Castillo Terrones en el Congreso del último martes.

“A la luz de las circunstancias, sería bueno que el presidente oxigene su Gabinete y haga cambios en aquellos sectores que no están dando resultados o están siendo muy cuestionados por la población”, refirió.

“No puedo atribuirme el rol de asesor, soy un ciudadano que quiere que las cosas se hagan bien, saludo la actitud que ha dado el presidente, en un tono conciliador, para trabajar juntos. Así es que espero que el Congreso pueda atender este mensaje del presiente y deje de lado esta actitud estéril y podamos trabajar en conjunto con los peruanos”, aseveró.

“Me sorprende que el doctor Nakazaki haya dicho eso [la llamada de Pedro Castillo a Karelim López] y no lo haya dicho la señora Karelim frente a un fiscal. Que él salga y suelte esto a pocos días de la vacancia es una estrategia política. No hablo de estos temas con el presidente”, agregó.

“La moción de vacancia se ha desinflado porque los congresistas que tenían dudas ahora están tranquilos luego de oír al presidente. El presidente ha manifestado su voluntad de no apañar a nadie, estoy seguro de que daremos vuelta a la pagina”, añadió.

La visita de Salaverry se da luego de que el último lunes se admitiera a debate la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, sostenida en 20 puntos que abordan temas como malas designaciones y presuntos actos de corrupción.