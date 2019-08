Daniel Urresti denunció que fue emboscado y mostró foto con el rostro ensangrentado en Twitter    

Daniel Urresti, gerente de Fiscalización de Los Olivos, denunció que fue agredido en los alrededores del mercado Santa Rosa. El expostulante a la alcaldía de Lima mostró su rostro ensangrentado en su cuenta de Twitter.

"Nos acaban de emboscar en los alrededores del mercado Santa Rosa en Los Olivos. Alguien todavía cree que no hay mafias, que esto lo hicieron inocentes ambulantes", escribió Daniel Urresti, adjuntando una foto con el rostro ensangrentado.

Hace unas semanas, Daniel Urresti se enfrentó contra un grupo de comerciantes informales durante un operativo en la zona conocida como 'La cachina'-en el asentamiento humano Armando Villanueva-para combatir la venta de productos robados. Incluso, 'pechó' a los ambulantes.

Daniel Urresti denunció que fue agredido. (Captura: Twitter) Daniel Urresti denunció que fue agredido. (Captura: Twitter)

"Yo he arriesgado mi vida y me he enfrentado sin ninguna protección contra estos delincuentes, yo me he puesto delante para salvar a mi gente", dijo Daniel Urresti tras este incidente.

Daniel Urresti también señaló que una fiscalizadora terminó con la "cara destrozada" producto del impacto de una piedra por parte de los vendedores ambulantes.