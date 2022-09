Estamos próximos a la segunda semana de la primavera, y si aún no te has animado a redecorar los espacios de tu hogar, dándoles un toque más de alegría y comodidad, esta es una buena oportunidad. No es necesario acudir a tiendas especializadas de decoración, que pueden tener muchos productos y promocionar tendencias, pero a precios muy altos que resultan inaccesibles. Recuerda el principio básico: menos es más .

Para empezar, considera que el Senamhi indica que seguiremos con ligera disminución de las temperaturas nocturnas y algunas lloviznas, pero valores diurnos de hasta 23°C para distritos alejados del litoral y cercanos a 19°C para los costeros. Además, durante el día ya empieza a presentarse brillo solar, especialmente al mediodía. Es momento de buscar mayor armonía entre lo que nos ofrece la estación y la forma como decoramos el hogar, lo cual también puede repercutir en el relax. Y para eso, los que de forma más práctica y económica pueden orientar son los especialistas de Promart.

“Hay prácticas ideas que podemos poner en práctica para tener un hogar más renovado, fresco y primaveral, sin afectar nuestro bolsillo. Hay que prestar atención a pequeños detalles y aplicar mucha creatividad”, señala Felipe Dancuart, experto en organización y decoración de Promart .

Ideas para renovar los ambientes del hogar. (I. Medina / Trome / Promart)

Espacios con toque primaveral

¿Frazadas y edredones?

Aunque todavía no los debes guardar, pues el frío seguirá de noche, sí es prudente empezar a retirar los edredones muy gruesos o con forros de peluche y otros abrigadores. También, poco a poco, la ropa de cama excesivamente gruesa, para dar uso a los tejidos más livianos, con colores vivos o estampados florales.

Tip: los tonos pasteles siempre serán claves en esta temporada.

Muebles como nuevos

Usando pinturas en aerosol puedes darle un estilo diferente. Podría ser de algún otro color que te guste y combine o que le dé un efecto distinto al acabado.

Tip: Cambiar también las perillas, manijas o tiradores de los muebles, puede ser un buen detalle en la nueva decoración.

Color en las paredes

Tal vez las paredes de casa son claras o blancas, pero una opción que podrías considerar es pintar algunas de un color más encendido (el contraste que se genera puede dar un aspecto renovado). Otra opción es utilizar papel tapiz con estampados de flores, tonos pasteles o tropicales, que también quedan muy bien para la decoración primaveral.

Aplicar un nuevo color puede dar un aspecto renovado al hogar. (Valuavitaly Freepik).

No descuides la mesa

El comedor y la mesa son parte clave de la casa. Los manteles blancos no pasan de moda, pero ¿por qué no utilizar manteles con estampados vivos? Prueba y verás que ese simple cambio también puede ayudar a dar un toque especial a ese espacio de tu hogar. También podría ser una opción una vajilla de tonos alegres y un colorido servilletero.

Flores y plantas no deben faltar

Siendo protagonistas de esta estación, las flores y plantas no pueden dejar de estar en casa. Aprovecha espacios libres, macetas o floreros para colocarlas y verás que logras ese toque más fresco y natural que también ayuda a dar un ambiente de relax.

