Cámaras de seguridad registraron el momento en que sujetos ingresan a una vivienda ubicada en la urbanización Los Pinos, en el distrito de San Martín de Porres, trepándose por la pared con ayuda de una llanta de auto. Los delincuentes aprovecharon que la casa estaba vacía para llevarse objetos valorizados en cerca de S/300 mil.

“Yo me encontraba trabajando y al parecer ellos estaban viendo quién sale, quién entra. Como usted ve es fácil (treparse). Pusieron una llanta ahí, se treparon, abrieron por adentro. Las puertas de mi cochera abrieron, metieron un carro y se vaciaron todo. Si me han dejado mi cama y mis muebles es porque no les entraba”, comentó la propietaria de la vivienda a Latina.

Detalló que los malhechores se llevaron televisores, equipos de sonido, cámaras, micrófonos y audífonos profesionales, así como PlayStation y dinero en efectivo, que estaba ahorrando para una cuota inicial de un proyecto que tenía previsto iniciar en el futuro.

“Se han llevado alrededor de 300 mil en artefactos, en dinero. Casi me desmayo cuando me vi mi casa vacía”, señaló.

En las imágenes difundidas por el matinal, se observa cómo los delincuentes ingresan trepándose a la vivienda. Luego abren la puerta de la cochera y meten un carro. Pasan entre 30 a 40 minutos para que vuelvan a salir y llevarse todos los objetos de valor que encontraron.

Sobre si sus vecinos se habrían percatado del robo, la agraviada comentó que no, ya que los sujetos metieron un auto para vaciar su vivienda.

“Lo que pasa es que como han metido carro, los vecinos no se han dado cuenta. Es que mi carro estaba dentro y al rebuscar el carro han encontrado la llave del portón, es ahí que se les facilitó abrir todo. El carro (de los delincuentes) ha pasado varias veces, incluso han tocado la puerta y como no había nadie han entrado armados”, señaló.

“Los vecinos nos han dicho que vieron carro sospechoso, incluso un trabajador de Sedapal que días antes ha estado tomando fotos. Aprovecharon que uno sale a trabajar”, añadió.

La agraviada sospecha que los malhechores pueden haberla estado siguiendo debido a que tiene un negocio de delivery y una peluquería. “Saben que uno maneja dinero y eso los ha motivado para ingresar a mi domicilio”.

“Lo que más me duele a mi es el esfuerzo de tantos años, el dinero que estuve ahorrando para otro proyecto durante más o menos un año”, puntualizó.

