Un nuevo hecho ha salido a la luz en el caso de derrame de petróleo de la Refinería la Pampilla, que opera Repsol. Se trata de las afirmaciones de la ingeniera Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente de la Refinería La Pampilla, quien señaló que no se pudieron percatar del momento exacto del derrame del crudo, ocurrido el 15 de enero.

Esto, debido a que el sistema de detección denominado Heads (infrarrojo) “no lo habría detectado o alertado”.

Esta afirmación de Posadas Jhong, para quien el Poder Judicial ha dictado 18 meses de impedimento de salida del país, se consigna en el acta fiscal policial que data del 17 de enero, dos días después del derrame, y que fue difundida anoche en el programa Punto Final.

De acuerdo al programa, esta acta acompañó la solicitud de impedimento de salida del país de la fiscalía contra cuatro directivos de Repsol. ¿Qué dijo Posadas Jhong a la fiscalía?

“[...] es un incidente de desprendimiento y fisura, produciéndose el derrame de siete galones, no percatándose del momento exacto debido a que el sistema gets (Heads) no habría detectado o alertado”, se lee en el mencionado documento judicial.

Acta fiscal policial. (Fuente: Punto Final)

En el mismo documento la gerenta señala que en ese momento no tenía información cierta, “indicando que el jefe del terminal de la refinería es Renzo Tejada”.

Para Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla, el Poder Judicial también ha dispuesto 18 meses de impedimento de salida.

La medida restrictiva incluye al gerente general de Refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena y a José Reyes Ruiz, gerente de Producción.

La semana pasada el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que no fueron 6,000 barriles de petróleo los que cayeron al mar de Ventanilla, sino unos 11.900 barriles. Mientras que para Repsol la cantidad derramada es 10.396 barriles.

La fiscalía y Osinergmin ya investigan el estado de operatividad de este sistema y el grado de responsabilidad que pudo tener en el derrame como parte de la investigación por presunto delito de contaminación ambiental.

Sobre Heads, un periodista de Punto Final informó que este sistema de infrarrojos para la detección de la fuga fue creado por la misma Repsol y que la empresa la promociona como “pionera” y capaz de detectar cualquier fuga en menos de 2 minutos.

Hay un error de transcripción en el acta. El sistema de infrarrojos para la detección de la fuga es "Heads", no "Gets". Y es un sistema creado por la misma Repsol (Repsol Technology Lab) que ellos promocionan como "pionera" y capaz de detectar cualquier fuga en menos de 2 min. pic.twitter.com/FFa854u6Oc — Hernán P. Floríndez (@HernanInkarri) January 31, 2022

