Portando unas alas de tela, arco y flecha, además de una túnica blanca y peluca rubia, a un padre de familia se le ocurrió la graciosa idea de caracterizarse como ‘Cupido’ para vender sus chocolates en Puente Nuevo, en El Agustino. Y aunque en el Día de San Valentín aprovecho esta fecha para vender sus golosinas, también aparece como ‘Eros’ cualquier fin de semana para promocionar sus dulces.

Padre de familia se viste como Cupido para vender chocolates. Foto: Violeta Ayasta

Juan Carlos Franco Santos (47), más conocido como ‘Jota_C’, es quien se caracteriza como este personaje de la mitología griega, para vender sus chocolates en forma de corazón. Según cuenta ofrece los dulces a las parejas de enamorados y a los padres con niños, quienes se sorprender con el curioso disfraz.

“Me gusta disfrazarme de cualquier personaje para mostrar un poco de mi arte; yo mismo confecciono mis disfraces. Parece un poco loco vestirse como cupido, pero a mí me divierte, y también hago reír a las personas; y eso me pone contento” , cuenta el artista. Franco Santos comenta que vende sus chocolates a 3 soles y suele bromear con las parejas para que compren sus productos. “Por ahí le digo algún chiste al novio o enamorado para que me compre el chocolate” , cuenta.

Artista y deportista

‘Jota_C’ es un instructor de baile y aeróbicos con más de 20 años de experiencia. Dicta clases personalizadas en la plaza de armas de El Agustino a través del programa ‘Xtrem Evolution’, con el cual mantiene en una forma a jóvenes y adultos mayores.

Sepa que

Franco ha escrito la canción ‘Perú', que busca la paz entre compatriotas. También se viralizó un tema suyo, llamado el ‘Rock del Coronavirus’.

Padre de familia se caracteriza como el Chavo del 8

Chavo del 8 ya no vende aguas frescas y se recursea con marcianos de pura fruta

Peruano que se respeta. Este ‘Chavo del 8′ tuvo que salir de la Vecindad para vender marcianos de pura de fruta, porque solo ‘El señor Barriga’ y ‘Don Ramón’ le compraban sus aguas frescas de jamaica, limón y tamarindo y eso no le alcanzaba ni para comprarse una torta de jamón. El querido personaje de Chespirito es interpretado por Juan Carlos Franco Santos (46), más conocido como ‘Jota_C’, que es un padre de familia que sale adelante de manera creativa y graciosa, vistiéndose como aquel niño mexicano de la serie, para vender helados en el paradero de Puente Nuevo, en El Agustino.

Aprovechando la temporada de verano, Franco vende marcianos en las mañanas y por las tardes. Se acerca a los choferes y peatones y hace ‘La Garrotera’ cuando no les compran sus marcianos o brinca y dice: ‘zas, zas, zas’ cuando se llevan dos o tres helados, que ofrece en diferentes sabores, como: fresa, fresa con leche, maracuyá y lúcuma. “El chavito es amigo de los niños, y, me visto de esta manera para arrancarles una sonrisas a los pequeños y también a sus papis. Mis marcianos para que sepan son de fruta y no de sobre, uso pura pulpa y agua hervida, y los vendo a un solcito, para el bolsillo de la gente”, comenta este emprendedor.

Se pone en forma

Franco también es instructor de baile y aeróbicos. Dicta clases en la plaza de armas de El Agustino y desde hace unos meses, desarrolló el programa ‘Xtrem Evolution’, con el cual mantiene en una forma a jóvenes y adultos mayores que deseen mantener el peso ideal y lucir una figura de infarto este verano.

Sepa que

Puedes encontrarlo en su cuenta de Facebook como: @JotaCrock.