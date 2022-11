En muchos países, hoy es el Día Internacional del Soltero, celebración que tiene casi 30 años y crece en vigencia por las redes sociales con los ‘millennials’ y ‘centennials’. La fecha elegida: 11 de noviembre (11/11) no fue por casualidad sino que hace referencia a sus números ‘uno’ (simbolizan unidad), aunque otros festejan su soltería el 13 de febrero (como contraparte a ‘San Valentín’).

Según cifras consultadas por Trome al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la soltería es el estado civil que predomina en Lima (40,5%), sin considerar a los que viven en convivencia (20,5%), con lo cual más de 5 millones mayores de 18 años estarían solteros.

Y el estar soltero se está volviendo una ‘tendencia global’. “Hay mucha presión social por casarse y tener hijos, pero entendamos que tener pareja es opción, no obligación. Además, cada vez son menos los matrimonios y mayores los divorcios”, dijo a Trome la psicóloga clínica y psicoterapeuta Juliana Sequera.

Entre las diversas ‘celebraciones’ hay una que trasciende desde la década de los 90 como el ‘Día Internacional de la soltería'.

Solteros felices

La especialista explicó que el soltero feliz no tiene malestar emocional, sentimental ni reclamo hacia la vida ni para sí mismo. “Hay solteros por voluntad y decisión al tener otras prioridades (lo profesional, los estudios, viajes u otros) que lo disfrutan y se sienten realizados, sin prisa por tener pareja. No es que no sepan amar, que les falte habilidades para relacionarse ni que carezcan de amor”.

Soltero no es ser solitario

Sequera enfatizó que “la felicidad está dentro de uno mismo, aceptándose y desarrollándose, en pareja, si es que así lo desean”.

Aconsejó no casarse por presión de la familia, motivación de otros o por ‘la edad’ ni ser ‘solteros solitarios’, con vacío emocional (añoran una pareja sin tener claro por qué no la tienen o van de relación en relación por miedo al compromiso y el fracaso)”.

Sepa que:

El ‘Día del Soltero’ surge con un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanjing (China) en 1993.

surge con un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanjing (China) en 1993. Al inicio la celebración buscaba mayor socialización, ahora engreírse a sí mismos (regalo, compra personal).

buscaba mayor socialización, ahora engreírse a sí mismos (regalo, compra personal). En muchos países, entre ellos el Perú, hay empresas que lanzan ofertas por la fecha y una de ellas es Ripley.

y una de ellas es Ripley. Mujeres y hombres de 30 a 40 años, solteros y trabajadores, son los principales solicitantes del Nuevo Crédito Mivivienda.

