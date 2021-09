La primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo, Dina Boluarte, consideró que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, “adelantó opinión” al contradecir lo declarado por el vicecanciller Luis Enrique Chávez sobre la situación de Venezuela. Explicó que la única persona que puede dictar la política exterior es el mandatario Pedro Castillo.

En declaraciones a Latina, luego de participar en el Gore Ejecutivo en Loreto, Boluarte señaló que el vicecanciller debió informar que las relaciones con Venezuela nunca se habían roto, como posteriormente lo precisó la propia Cancillería en un comunicado oficial.

“En el gabinete Bellido estamos trabajando de manera unida, de manera articulada. Creo que hubo desinformación que se dio estos días en las noticias mientras el presidente estaba fuera del Perú. Creo que la relación con Venezuela nunca se ha roto y eso debió informar el vicecanciller dentro de las políticas de la Cancillería”, sostuvo.

“El premier (Guido Bellido) creo que ha adelantado opinión sobre el vicecanciller, porque sabemos que la única persona para dictar las política en el exterior es el presidente, así lo respalda la Constitución. El premier en su preocupación por querer informar a la población puede que haya adelantado opinión”, agregó.





La ministra descartó que existan facciones dentro del Consejo de Ministros. De hecho consideró que el Gabinete trabaja de una manera más coordinada que otros Gobiernos en el pasado.

“El gabinete trabaja de manera hermanada. Creo que a diferencia de otros, no hay discrepancias internas, trabajamos de manera articulada”, garantizó.

Polémica entre PCM y Cancillería

Luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, el titular del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, respondió desmintiendo esta versión y asegurando que tanto el mencionado funcionario, como el propio ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, tenían “las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.