A pesar del insisten pedido de una gran parte de la población y los resultados de las últimas encuestas, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, afirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no va renunciar al cargo “porque tiene que defender el sistema democrático”.

“ La presidenta no va a renunciar por dos razones muy importantes: la primera, porque tiene que defender el sistema democrático, y porque en un gesto hacia el futuro no se puede condicionar para sectores violentos, que intentaron tomar cinco aeropuertos, que destruyeron sedes del Poder Judicial y Ministerio Público. No podemos entregar el país a una nueva crisis institucional, que podría ser de consecuencias aún peores de la que hemos pasado”, expresó el primer ministro en Exitosa Noticias.

Además, Otárola señaló que el otro motivo es que debe cumplir con su mandato constitucional. “ La segunda razón es porque ella tiene un mandato constitucional. Esto fue enlazado, presentado al país con dos proyectos de ley sobre adelanto de elecciones a los cuales nos remitimos, los trabajamos en el Consejo de Ministros”, agregó.

El presidente del Consejo de Ministros insistió también en que el responsable político de la violencia es el expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del 2022.

“Ha habido un grupo violentista que ha tratado de dar un golpe de Estado y tomar el poder en el Perú para perpetrar una dictadura fundamentalista, quedarse en el poder y cancelar la democracia”, subrayó.

“Ese (Castillo) es el que le tiene que responder a la historia. Nosotros hemos hecho –creemos- lo que se tenía que hacer en el sentido de respetar la vida y la integridad de los peruanos, lamentando lo que ha ocurrido con los compatriotas que han fallecido”, añadió.

Declaraciones de Alberto Otárola sobre la presidenta Dina Boluarte. (Video: Exitosa Noticias)

VARGAS LLOSA LA RESPALDÓ

El laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa, emitió una carta de respaldo al Gobierno presidido por la presidenta de la República, Dina Boluarte, considerando que “viene ejerciendo el cargo de manera muy valiosa” y expresando su deseo para que la crisis social y política se supere de acuerdo con la Constitución y el Estado de derecho.

“Tengo el gusto de informarle que en dos columnas recientes he respaldado su incorporación a la presidencia, que, en términos estrictos, se ha hecho respetando las leyes. Usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa, con el apoyo de un número importante de peruanos. Permítame felicitarla también por eso”, escribió el autor de ‘La Ciudad y los Perros’.

El ganador del Premio Nobel de Literatura también aprobó la manera en la que la jefa de Estado ha manejado la crisis que afronta su Gobierno desde que asumió en el cargo, a pesar de los más de 60 fallecidos a nivel nacional producto de las violentas manifestaciones.

“Creo que, a pesar de esa agitación, como le mencioné, usted ha procedido, en el desempeño de esa alta magistratura, de manera justa en aplicación de las normas peruanas”, afirmó Vargas Llosa.

“No dudo que los demócratas apoyan su conducta y lo que, a todas luces, representa”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | ExCongresista Freddy Díaz se entregó a las autoridades (Canal N)