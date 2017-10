“Los textos bien escritos potencian nuestra marca personal”, afirma el profesor Jesús Raymundo, conocido como ‘Doctor Tilde’.

También es periodista y libra una dura lucha para que las personas escriban de forma correcta porque, además de ser una carta de presentación, tiene muchos otros beneficios.



Cuenta miles de seguidores en Facebook y Twitter, donde universitarios y periodistas le hacen consultas sobre la forma correcta de escribir una palabra.



De manera dinámica y sencilla, él responde las preguntas, da la explicación y hasta recomienda material de consulta.



Se ha hecho famoso por sacar a la luz los ‘horrores’ ortográficos de políticos, instituciones y empresas, como la periodista Rosa María Palacios, la congresista Lourdes Alcorta y el expresidente Alan García.



Raymundo, quien lidera la iniciativa ‘Un millón de peruanos sin faltas ortográficas’ en Facebook, afirma que las redes sociales no deben ser un pretexto para escribir mal. Agrega que la receta de oro para redactar bien es leer.



“El Doctor Tilde también lee a El Búho, es decir, sigue a Trome”, afirma el profesor, quien reconoce nuestra preocupación por la redacción.



SEPA QUE

* No es correcto hubieron. El verbo haber no tiene plural.



* Se escribe tuit y no twitt.

* Visualizar y ver no son sinónimos.

* La Real Academia recomienda solo (sin tilde) cuando significa solamente.

* El incorrecto uso de la coma puede cambiar el sentido de la frase y hasta hacernos expresar lo contrario.

