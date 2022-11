Los delitos cibernéticos y las estafas en torno a los créditos se han incrementado durante los últimos años, este hecho se debe al constante uso del internet para acceder a estos y otros productos financieros, además que se ha impulsado en gran porcentaje el comercio electrónico. Y aunque cada persona es cuidadosa nadie está libre de sufrir algún delito.

Ante estos problemas de seguridad, surgen múltiples preocupaciones en el día a día. Por ello, Sergio Rivera, gerente comercial de Experian, comparte 3 simples pasos para identificar si alguien ha sacado un préstamo a tu nombre:

Revisa periódicamente tu historia de crédito: El primer paso es acceder y verificar que no exista ningún crédito, tarjeta o cualquier otro producto financiero a tu nombre que no reconozcas o no hayas solicitado. Para ello, es importante tener muy claros los compromisos financieros que tenemos activos.

Acércate al banco o entidad financiera a presentar el reclamo respectivo: Si es que al momento de revisar tu historia de crédito, llegas a detectar algún detalle inusual o preocupante, inmediatamente dirígete al banco o entidad financiera respectiva para colocar el reclamo correspondiente.

Para este proceso es imprescindible llevar contigo tu documento de identidad y otros documentos relevantes, como algún reporte o detalle que certifique que existe un producto financiero a tu nombre que no has solicitado, para poder demostrar que este crédito no es tuyo y estás siendo víctima de un delito o suplantación de identidad. “Puedes solicitar una carta de no adeudo que te ayude a sustentar la información a rectificar”, indica el vocero de Experian.

Verifica que en el nuevo reporte ya no figure el préstamo: Después de presentar el reclamo y la carta de no adeudo al buró de crédito, es esencial realizar el seguimiento debido a la actualización de tu historia de crédito. De esta manera, debes verificar que en la actualización se haya tomado en cuenta toda la información y documentación presentada.

