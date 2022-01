El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, anunció este martes que mañana el Poder Ejecutivo evaluará una posible reducción de aforos luego de confirmarse el inicio de la tercera ola del COVID-19.

“Se va a evaluar toda esta situación, también el tema de los aforos”, dijo brevemente Cevallos hoy en conferencia de prensa.

Este miércoles 5 de enero se llevará a cabo una sesión de Consejo de Ministros en la que también se tomará en consideración medidas focalizadas en cada región.

A su turno, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, indicó que “no se trata de poner más restricciones, sino de que cada uno se haga responsable de su salud y de su familia”.

“Seguramente mañana en Consejo de Ministros se discutirán algunas medidas adicionales para evitar el contagio del COVID-19″, añadió.

Cevallos descartó que se vaya a considerar la imposición de una cuarentena a nivel nacional ya que esta no habría funcionado como medida de contención del coronavirus.

“Cuarentenas planteadas como las que hemos tenido al principio de la primera ola nosotros no lo consideramos. Puede ser una cuarentena focalizada en un determinado lugar, con una situación especial, pero la cuarentena nacional como se planteó no nos parece conveniente, no dio resultados porque además somos un país con 70% de informalidad”, puntualizó.

Esta disposición forma parte de las acciones de prevención ante una eventual tercera ola de la COVID-19, con el fin de impulsar un diagnóstico oportuno para la población.