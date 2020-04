El presidente de la República, Martín Vizcarra, advirtió que los colegios privados deben reducir sus pensiones, pues no están brindando el mismo servicio. “La educación privada tiene que hacer un nuevo planteamiento, no solo desde el punto de vista de la currícula, sino, obviamente, tienen que hacer un ajuste en las pensiones porque ya no es una participación presencial”, señaló en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Además, planteó una alternativa para los padres que no puedan costear la educación privada, a raíz del impacto económico del coronavirus.

Anunció que el Ministerio de Educación (Minedu) está trabajando un plan para migrar alumnos de colegios particulares a escuelas públicas.

“El proceso de matrículas ya concluyó, pero en una condición especial, el Minedu está evaluando la posibilidad de nuevamente abrir matrículas para recibir a parte de esos alumnos que tenían una educación privada y que ahora quiere migrar hacia la educación pública”, anotó.

“Ya hemos conversado con ministro de Educación y vamos a generar las condiciones para poder incorporarlos”, añadió Vizcarra.

Tablets para el sector público

El mandatario también se refirió a la compra de 840,000 tablets para estudiantes en situación de vulnerabilidad, reconocidos en los quintiles uno y dos de pobreza.

Indicó que estos beneficios están dirigidos a la educación pública, y se han previsto las diversas dificultades que puedan presentar los hogares de los beneficiarios.

Aclaró que la tablet tendrá conexión a Internet incorporada, y para las personas que no cuenten con conexión a energía eléctrica, incluirá un cargador solar.

