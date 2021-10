Lo cuestiona. El economista Diego Macera consideró que, si bien hay puntos rescatables en el proyecto del Ejecutivo sobre una reforma tributaria, la propuesta es inoportuna. Para el especialista, el Gobierno debería enfocarse en trabajar más en el crecimiento de la economía peruana.

“Si bien hay algunos puntos rescatables, creo que en general es una propuesta inoportuna. Los ingresos por trabajo siguen bajos, solo en Lima la cantidad de personas adecuadamente empleadas es 700 mil menos que las que había en el 2019. Difícilmente este sea un buen momento para subir impuestos. Más bien, lo que necesitamos generar es más confianza, estabilidad e inversión, que a su vez genera crecimiento y mejores puestos de trabajo. Hubiera sido bueno ver una propuesta que favorezca más inversión y crecimiento. Al final, la mejor política tributaria, la que genera más impuestos, por lejos, es el crecimiento económico; lo demás son decimales”, dijo a Trome.

Asimismo, el también gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE) considera poco prudente otorgar al Ejecutivo facultades para que legisle en temas tributarios y cuestionó el destino final de los nuevos recursos que se obtendrá.

“En el contexto actual, darle facultades poco acotadas al Ejecutivo para que haga y deshaga impuestos como le parezca me parece poco prudente. La carga tributaria los pocos que pagan impuestos ya es relativamente alta para el nivel de servicios públicos. El tema de fondo es que la mayoría de empresas y ciudadanos no paga impuestos por ser informales, por sus bajos niveles de productividad, y por una regulación mal hecha. Ahí están los asuntos que hay que corregir, pero lo más fácil, como siempre, es seguir sacando más de los mismos que ya pagan -y que en realidad será marginal en el fisco- en vez de hacer el esfuerzo para que más personas y empresas paguen lo que les corresponde y, sobre todo, para mejorar su productividad. Ese es el camino difícil, pero a la larga es el único que funciona. El otro tema es: ¿para qué se quieren exactamente esos nuevos recursos? ¿Será para más gasto corriente, bonos, sueldos públicos? Se dice que es para cerrar brechas sociales, pero hasta ahora el Estado no ha sido capaz de invertir adecuadamente lo que se lleva en impuestos, a pesar de que el presupuesto público se ha casi duplicado en 10 años. Aquí es justo preguntarse: ¿ese sol en disputa y que pide hoy el MEF está mejor en poder de la familia o empresa que lo generó, o en poder de un Estado que no nos sabe explicar bien qué va hacer con él?”, se preguntó.

Finalmente, Macera se mostró a favor de que se aplique la tributación a los servicios de nueva tecnología, como es el caso de los streamings como Netflix, Disney Plus, HBO Max, entre otros.

“Me parece razonable, es un asunto que tenemos pendiente dado que son servicios de consumo final. Mi duda es si este contexto, saliendo de un año de recesión muy dura, es el mejor para impulsar un cambio que haría que millones de familias probablemente tengan que pagar más por esos servicios. Sobre el alquiler de inmuebles, es un tema más largo, pero en general creo que no se ha entendido muy bien la naturaleza de las rentas de capital, que no son solo para la clase rica, como sugiere la propuesta del Ejecutivo”, acotó.

Como se sabe, una de las propuestas de Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, dentro de la reforma tributaria que plantea ejecutar con las facultades delegadas pedidas al Congreso; es la modificación de la ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) para gravar a los servicios digitales, como Netflix, HBOMax, Disney+, Amazon Prime Video, etc.