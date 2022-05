Tras nueve meses de gobierno, la gestión presidencial de Pedro Castillo sigue afrontando una serie de problemas con factores internos y externos, que golpean mucho a la economía peruana.

¿Cómo va el empleo? ¿Debería haber control de precios? ¿A qué se debe la inflación de alimentos? ¿El dólar seguirá subiendo? ¿El Congreso realmente ayuda con el proyecto de ley para nuevo retiro de la AFP?

De esto y más conversó Trome con el prestigioso economista Jorge González Izquierdo.

En breve diagnóstico de la economía peruana, ¿qué es lo que más aqueja?

Hoy, dos grandes problemas en el corto plazo. Primero: la inflación, sobre todo de alimentos que, en el último año, al mes de abril, alcanzó 15.1%, un nivel que no se registraba desde hace más de cinco años. Segundo: lento e insuficiente crecimiento de la economía, del empleo adecuado y de los ingresos de los trabajadores.

¿Cuántos empleos faltan recuperar?

Según el INEI, para este primer trimestre móvil (enero-marzo) en Lima todavía había déficit de alrededor de 340 mil puestos de trabajo adecuados con respecto al nivel prepandemia.

¿Qué sectores siguen afectados en su recuperación?

El turismo está lejos de regresar a su nivel prepandemia. Y después otros servicios como los restaurantes pequeños de menú, gimnasios, bares, discotecas.

PRECIO DE ALIMENTOS

¿Seguirá el alza de precios de alimentos?

Distingamos esto: Hay cinco alimentos que el gobierno exoneró del IGV, desde el 1 de mayo: pollo, huevos, pan, pastas sin cocer (fideos) y azúcar. Pero al consumidor no le bajarán 18% el precio, le rebajarán menos, dependiendo de la estructura del mercado y de la elasticidad de la demanda y oferta.

Y la mayoría de alimentos (papa, tomate, cebolla, zanahoria, frutas, …) no están sujetos al pago de IGV desde hace tiempo, entonces ahí no impacta directamente la exoneración. Pero sí están sujetos a la subida de precio por fertilizantes y fletes, eso los encarece.

Entonces, la real causa del alza de precio de alimentos son factores externos.

Sí, porque el trigo, maíz, aceite y torta de soya y casi todos los fertilizantes los importamos y los fletes están subiendo por el alza del precio del petróleo, que a su vez dependen de la inflación mundial.

ALZA DEL DÓLAR

El precio del dólar está varios días en alza. ¿Se puede prever a cuánto llegará?

No, es muy difícil prever eso. El dólar está subiendo por la inestabilidad que nuevamente está creando el gobierno.

¿Ya es una tendencia al alza?

No, no. Es algo coyuntural, por el aumento de la inestabilidad política. Para una tendencia en el precio, su alza o baja debe ser sostenida (semanas).

Algunos señalan que el proyecto de ley para referéndum por Asamblea Constituyente es la razón de esa alza.

No, el precio del dólar ya venía subiendo desde unos cinco a seis días antes por otro tipo de razones políticas. El anuncio de ese proyecto lo empeoró. Antes de eso el dólar estaba entre 3.74 y 3.76 soles, y después del anuncio pasó a 3.83 soles.

PROYECTO PARA NUEVA CONSTITUCIÓN

¿Por qué un proyecto de ley para referéndum tiene efecto negativo en la economía?

Muy buena pregunta. Es probable que ese proyecto de ley sea archivado en el Congreso de la República, pero aun así el daño ya está hecho. Y es por dos razones:

Primero, la poca credibilidad que aún le quedaba al gobierno del señor Pedro Castillo, fue pulverizada por el anuncio de ese proyecto de ley que él mismo, dos ministros de economía y dos presidentes de Consejo de Ministros dijeron que no tocarían. Hoy es un gobierno sin credibilidad.

Segundo, eso nos muestra ante agentes económicos peruanos y extranjeros como país poco confiable para invertir.

Después, con embajadores de varios países, el presidente dijo ‘Perú es seguro para las inversiones nacionales y extranjeras’ por la estabilidad jurídica que ‘garantiza nuestra Constitución’.

Con la credibilidad ya perdida, lo que afirme el presidente Castillo o su primer ministro o cualquier otro ministro ya tiene poquísima aceptación.

El ministro de economía, Óscar Graham, se abstuvo de votar por ese proyecto.

Lo correcto hubiera sido que vote en contra.

CONTROL DE PRECIOS

Según el congresista Waldemar Cerrón, el Estado debería controlar los precios y eso beneficiaría a las amas de casa. ¿Es correcto?

Es una barbaridad, empezando por creer que para ese control se necesita cambiar la Constitución, eso se puede lograr con normas de menor nivel. Tampoco es verdad que beneficiaría a las amas de casa y a los más pobres.

La ciencia económica y la experiencia de varios países y del Perú en el primer gobierno de Alan García, demuestran que más tarde o más temprano el control de precios tiene tres efectos: desabastecimiento, colas y aparición de ‘mercado negro’ (especulación y venden mucho más caro).

Señalan que los monopolios son responsables de la inflación y alza de precios de alimentos y combustibles.

Los monopolios crean precios relativos altos, eso sí es cierto, pero no inflación (aumento continuo y sostenido del nivel general de precios, que sube, sube y sube …). Sino, en la hiperinflación del gobierno de Alan García los monopolios se habrían vuelto locos.

MINERÍA

¿Considera que el gobierno obstaculiza el trabajo de las mineras?

No. Pienso que hay agitadores políticos que crean esa inestabilidad social que afecta a la minería y que el gobierno del presidente Castillo no sabe o no quiere dar solución adecuada a esos conflictos sociales porque está buscando otros objetivos.

¿Por qué la paralización de Las Bambas, Cuajone u otras mineras afecta?

Por dos costos: Directamente reduce la producción no solo minera sino de la cadena de oferta que la suplementa (empresas de alimentos, servicio médico, alquiler de camionetas, volquetes, etc.). Y el segundo costo es de expectativas: afecta a la inversión futura.

FONDOS AFP

También está por debatirse el proyecto de nuevo retiro de fondos de AFP.

Es otra barbaridad del Congreso. Hay poco más de 7 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Según la Asociación de AFP, si se produce ese sexto retiro, alrededor de 4 millones de afiliados tendrían cero soles o cantidad ínfima en sus cuentas, es decir, más de la mitad casi sin fondos.

Eso implica problemas en el futuro de pensiones y jubilación, problema para el mercado financiero peruano y perjudicará al resto de aportantes del sistema privado que deciden quedarse porque desvaloriza los fondos.

Si tuviera que calificar, cómo ve la economía peruana...

Está teniendo un pobre desempeño.

¿Podría aconsejar algo al gobierno?

Que mientras la inflación siga alta, diseñen programas de asistencia temporal a los sectores más vulnerables, pero sin insistir en bajar impuestos ni subsidiar para reducir precios sino con transferencias monetarias directas, focalizadas y solo temporales.

Por ejemplo: a comedores populares, ollas comunes, a los programas Juntos, Pensión 65 y si todavía hubiera recursos, un bono adicional sumamente focalizado. (Isabel Medina).

Consejos para Tromes:

Medirse bien en los gastos y, si se puede, ahorrar.

Si gana en soles y su gasto futuro será en soles, no es aconsejable compra de dólares, cambiar ahorro a dólares ni estresarse por si sube el dólar.

