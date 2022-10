El 30 de setiembre inició el pago del Fertiabono, que es una subvención económica destinada a pequeños productores agrarios que posean hasta 10 hectáreas, con el fin de atender los requerimientos de la campaña agrícola 2022-2023 y asegurar la provisión de alimentos a la población. Pero, ¿esta medida del Gobierno solucionará una posible crisis alimentaria?

Al respecto, Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas de Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), señala que el Fertiabono no tendría un impacto significativo en la reducción de los precios de los alimentos para las familias peruanas y que estaría solo constituyendo un apoyo monetario a los más pequeños agricultores.

“Este apoyo puede estar justificado, pues los pequeños agricultores suelen verse desproporcionadamente afectados por la situación actual, ya que sus costos se incrementan y el precio que ellos reciben en chacra no sube en la misma proporción en la venta de sus productos. Sin embargo, el mensaje por parte del Estado no está claro. Por tanto, no esperemos que el Fertiabono solucione el alza de precios de alimentos”, indica.

Asimismo, la economista advierte que el bono se está empezando a pagar a los agricultores que menos fertilizantes usan, que son de regiones de la sierra y con áreas pequeñas de cultivo, y que, en comparación a otros grupos, podrían necesitar menos el apoyo.

“Hay un sesgo en las regiones empadronadas, se ha avanzado más rápido en algunas regiones donde se organizaron mejor el Ministerio y los agricultores, ellos serán los más beneficiados con el Fertiabono. Recordemos que en la sierra, solo el 50% de agricultores de menos de una hectárea usan fertilizantes, mientras que en la Costa es alrededor del 80%”, precisa.

Muñoz recuerda que, tal como se ha venido alertando, la problemática de los fertilizantes ha puesto en jaque la campaña agrícola 2022-2023. “Esto, sumado a la crisis originada por la pandemia, podría agudizar la crisis alimentaria en el Perú, en donde, según la FAO, hay 16.6 millones de personas que están en inseguridad alimentaria”, agrega.

“Unos 6.8 millones de peruanos están en inseguridad alimentaria grave, es decir, no comen durante todo un día, o incluso más. Por ello, es clave que el Fertiabono sirva para mitigar los efectos causados por la crisis de los fertilizantes”, subraya.

Recomendaciones

De otro lado, la economista señala que la Contraloría General de la República brindó una serie de recomendaciones para que el apoyo monetario se entregue de una manera oportuna, eficaz y transparente.

Una de ellas es que se debe empadronar a los productores agrarios dentro del plazo previsto, para así lograr una mayor cobertura de agricultores que puedan ser beneficiarios.

La segunda es transparentar el otorgamiento del apoyo monetario, para lo cual se deberán definir y comunicar los criterios usados para seleccionar a los beneficiarios y los montos que serán otorgados a cada productor agrario.

Finalmente, para garantizar el adecuado funcionamiento de la medida, se sugiere la presentación de reportes periódicos de la ejecución de los recursos transferidos, sumado a acciones de seguimiento y monitoreo.

