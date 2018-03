Forbes: Seis peruanos aparecen en la lista de personas más ricas del mundo [VIDEO y FOTOS]

¡Dinero,dinero,dinero ♪♪♪! La afamada revista Forbes acaba de publicar la lista de las personas con más dinero en el mundo de este 2018. En la lista figuran algunos de nuestro compatriotas, ¿Quienes son?



La lista está encabezada Carlos Rodríguez- Pastor, con nada más y nada menos con US$ 3,400 millones. Forbes apunta que Rodríguez- Pastor asumió el banco Interbank tras la muerte de su padre y, con su olfato para los negocios, invirtió en más rubro como supermercados, centros comerciales y farmacias.



El segundo peruano que aparece en esta lista es Vito Rodríguez Rodríguez con US$ 1,900 millones. Forbes hace hincapié que 1967 Vito Rodríguez y su hermano Jorge fundaron la empresa de transporte José Rodríguez Banda S.A y en 1986, los hermanos compraron Gloria S.A.



La siguiente en la lista es Ana María Brescia Cafferatta con US$ 1,500 millones aproximadamente. Brescia es dueña del 30% del Grupo Breca, holding con negocios en agricultura, finanzas, hoteles, minería y bienes raíces.



Jorge Rodríguez Rodríguez es el cuarto peruano que ocupa la lista de Forbes con US$ 1,500 millones.



Eduardo Hochschild, presidente del Grupo Hochschild, aparece en la lista con US$ 1,400 millones. Forbes indica que Hochschild entró al negocio de su tío abuelo como asistente de seguridad de minas y fue nombrado jefe del grupo minero en 1998.



Eduardo Belmont Anderson es el último en la lista de Forbes con una fortuna de US$ 1,200 millones. Bermont es propietario y presidente de Belcoro, empresa de cosméticos puerta a puerta que opera en 14 países de América Latina y Estados Unidos.