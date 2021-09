Preocupación están generando varias medidas anunciadas por el gobierno, debido a su falta de focalización y efecto transitorio, considerando a la vez que el Estado ya no tiene los fondos que tuvo a inicios de la pandemia y que tenemos la amenaza de una ‘tercera ola’ que también puede generar problemas en la economía.

Trome conversó con el destacado economista Jorge González Izquierdo, quien sostiene que “en vez de disminuir precios con subsidios y bonos, se debe ir a la raíz del problema: eliminar o reducir sustancialmente la tremenda incertidumbre política, social e institucional, para que con eso bajen el dólar y la inflación, caigan los precios de alimentos, GLP, productos de insumos importados, se estimule la inversión privada y la economía empiece a marchar”.

Señaló que la economía peruana está atravesando un proceso de recuperación ‘muy lento y débil’, complicado en los últimos meses por la aceleración de la inflación sobre todo en tres grupos que golpean muy fuerte el bienestar de los hogares peruanos: alimentos, combustibles y pasajes.

Jorge González Izquierdo en entrevista para el diario Trome conversa con Isabel Medina sobre el dólar y la situación económica. (Trome)

SUBSIDIOS DEBEN IR A LOS QUE NECESITAN

Consideró que Incluir al GLP en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles es inconveniente, no por el fondo sino por la forma.

“El país ya no tiene los recursos de inicios de la pandemia, por eso debe ser más focalizado en su gasto. El GLP envasado lo consume el rico, el de clase media, el pobre parcialmente, y el muy pobre no (usan leña, bosta), también lo usan restaurantes y hasta empresas grandes. Entonces, con esa medida se subsidia incluso a sectores que no necesitan”, sostuvo el economista.

Además, González Izquierdo explicó que al haber dos precios de un solo bien (GLP envasado y el a granel que se usa en vehículos), puede provocar que el subsidiado se venda de contrabando interno.

“Mejor llevarlo al FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) que identifica a beneficiarios. Aumentar los 20 soles que estuvo dando por balón y así se ayuda al que de verdad necesita. Además, ese fono no usa recursos del Estado, es un subsidio cruzado”. En este punto cabe indicar que, hace unos días, el Osinergmin había propuesto ampliar la cobertura del Vale FISE.

Expertos en economía señalan que el subsidio al GLP envasado debe ser mendiante el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) que identifica a beneficiarios. (Foto: Joel Alonso / GEC)

EFECTO ‘RED BULL’, DE ESTÍMULO TRANSITORIO

También remarcó que en el mensaje dado por el gobierno no hay anuncio de políticas para estimular la inversión privada (la que crea más empleo permanente).

“Se están creando empleos transitorios que dan ingresos unos meses, pero eso solo estimulara levemente la economía. Es como tomar un ‘red bull,’ un energizante que estimula un rato y después ya no”, dijo González Izquierdo a Trome. (Isabel Medina)

TOME EN CUENTA:

*Según el INEI, a julio de este año hay déficit de 2 millones 200 mil puestos de trabajo adecuadamente productivos (estables), respecto al 2019.

*”El bono se debe dar; pero focalizado en los pobres y muy pobres, que según el INEI hoy son 10 millones de peruanos; pero el gobierno proyecta llegar a 13.5 millones (es decir a tres millones y medio más que no lo son) y los recursos no están sobrando.”, dijo González Izquierdo.

*Una familia pobre de 4 miembros gasta al mes 1,440 soles. Indican que el bono máximo será de 3 mil soles en un hogar (pero en nuestro estándar eso ya es ingreso clase media).