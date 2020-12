Tras la alerta dada por Digesa sobre los panetoncitos D’Onofrio y Chocotón D’Onofrio que tendrían moho , la marca Nestlé envió un comunicado en el que indican que estos productos no fueron realizados en la Fábrica Lima de la marca, sino en un co-fabricante.

Digesa señaló que el Chocotón D’Onofrio 500gr de los lotes N° 02690107 y 02680107, fecha de vencimiento 25/03/21 y 24/03/21, respectivamente y el Panetoncito D’Onofrio 90 gr, con lote N° 02480107 y fecha de vencimiento 04/02/21 no son aptos para el consumo, por lo que instó a todos aquellos que lo adquirieron o lo tienen en casa a revisarlo y a devolverlo, ya que contendrían moho y puede afectar su salud.

“Es pertinente informar que dichos productos fueron elaborados en un co-fabricante y no en nuestras instalaciones de Fabrica Lima”, apuntó Nestlé.

Por otro lado, la compañía aseguró que estos lotes ya habían sido bloqueados el pasado 23 de noviembre, tras algunos reclamos del consumidor por presuntas desviaciones en el perfil del producto y que la misma Digesa corroboró con una inspección.

Afirmó, además, que Digesa no encontró ninguna irregularidad y verificó que los lotes se ubicaban en trastiendas y no disponibles para la venta al pública. Por otro lado, Nestlé subrayó que la posible desviación no tiene ninguna consecuencia en la salud humana.

La transnacional ofreció disculpas a sus consumidores por esta situación y los instó a reportar cualquier percance que encuentren con sus productos.

“Pedimos disculpas a nuestros consumidores y clientes por lo inconvenientes ocasionados y estamos tomando todas las acciones correctivas para que esto no vuelva a suceder. Reiteramos que a calidad e inocuidad de nuestros productos no es negociable, nuestras políticas y procedimientos garantizan el más alto nivel de protección para nuestros consumidores”, puntualizó.