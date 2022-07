La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) designó este miércoles a Alfredo Matayoshi Hokama como nuevo administrador provisional del club Sport Boys, luego de un riguroso proceso de selección de acuerdo a la Ley N° 31279, que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística.

Matayoshi reemplaza a Yuly Herrera, quien renunció a su cargo como administradora provisional del equipo rosado el pasado 12 de julio.

📰 La #Sunat designó hoy a Alfredo Antonio Matayoshi Hokama nuevo administrador provisional del club Sport Boys Association, luego de un riguroso proceso de selección de acuerdo a la Ley 31279; que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística. pic.twitter.com/ZJadWk63Y1 — SUNAT (@SUNATOficial) July 28, 2022

Recordemos que Herrera asumió el control el 10 de setiembre de 2021 y de este modo Johan Vásquez salió del club del Callao. No obstante, no logró estabilizar a la institución, generando el malestar en los hinchas, los cuales reclamaban porque la dirigente no comunicaba nada sobre la situación.

En lo deportivo, Sport Boys perdió de visita este miércoles 3-2 ante Carlos Stein y solo tiene 6 puntos en cuatro fechas jugadas en el torneo Clausura de la Liga 1. El próximo encuentro de los rosados será en condición de local ante César Vallejo.

¿Quién es Alfredo Matayoshi?

El encargado de sacar a flote a la institución chalaca es titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en Ingeniería Civil y cuenta con maestría en Madrid.

Estuvo por 10 años como gerente general de Degpro Group, una empresa del sector construcción–inmobiliario. También fue gerente de proyectos en Inventarq.

Además, cumplió funciones, de setiembre 2008 a enero 2009, como ingeniero de oficina técnica del Grupo Graña y Montero, en donde se encargó del control de costos, avances y producción de un edificio de 10 pisos en Punta Hermosa.

