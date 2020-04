El comentarista deportivo Eddie Fleischman recibió una ola de críticas luego de lanzar un tuit en el que responde que la propuesta realizada por políticos y seguidores izquierdistas era una ‘basura’, por lo que más de uno interpretó que se estaba refiriendo al ‘bono familiar’, por ello tuvo que salir al frente y aclarar el tuit que causó toda la polémica.

Desde hace un tiempo, Eddie Fleischman, más allá de hablar de fútbol, ha usado sus redes sociales para defender sus puntos de vista a favor del capitalismo y despotricar contra lo contrario, es decir, el socialismo y la izquierda, por ello al leer la propuesta sobre el ‘bono universal’ no dudó en dar a conocer su postura.

“Es que si los comunistas tuvieran interés en la economía, la estudiarían y sabrían que su propuesta es basura. Solo les interesa ser mantenidos con la plata de todos. No saben otra”, escribió Fleischman en respuesta al tuit de una usuaria que decía “Bono universal? Una buena idea para quebrar el Estado”.

Eddie Fleischman desata polémica en Twitter y es criticado por usuarios

Precisamente, este tuit generó que muchas personas lo criticaran, pues justo se dio cuando el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre el ‘bono familiar’ de 760 soles a las familias para enfrentar estas dos semanas de ampliación de la cuarentena.

Por ello, Eddie Fleischman tuvo que salir a aclarar e indicar que en ningún momento se refirió a la propuesta del mandatario.

“Este fue el tuit. En ningún momento hablo de la propuesta del presidente, que es además de carácter excepcional, no permanente. No busquen donde no hay. Hablo de socialcomunistas. Sus propuestas son basura aquí y donde sea. Nuestro gobierno, al menos por ahora, no lo es”, sostuvo.

