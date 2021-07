Dos de los periodistas más conocidos por su amplia experiencia en pantallas, Eddie Fleischman y René Gastelumendi, tuvieron un enfrentamiento en la popular red social Twitter, debido a sus posturas políticas. “¿Con qué derecho me cuestionas” y “Se agresivo”, fueron algunas de las palabras que se dijeron ambos hombres de prensa.

Todo comenzó cuando el exconductor de El Deportivo se pronunció sobre el video viral de Pedro Castillo sobre el ‘pollo vivo y el pollo muerto’, cuestionándo a los votantes del profesor chotano: “Tú elector que votaste por este candidato, ¿cómo harás para explicárselo a tus hijos o a gente medianamente inteligente de tu entorno?”, twitteó.

Gastelumendi no dudó en responder al comentario del popular ‘colorado’. “Si no votaste por él(como nosotros) y quieres entenderlo, se puede comenzar saliendo de tu entorno. Esa es la idea, pienso, estimado. Esto va mucho más allá de nuestro “entorno”, le respondió el conocido reportero.

Fleischman no dudó en responder el comentario de su colega periodista e incluso le recriminó por su crítica: “¿Quién te dijo q no salgo de mi entorno? ¿Con q derecho me cuestionas? ¿Me conoces? No, afortunadamente no hemos cruzado palabra así q ahórrate tus recomendaciones y más bien métete a un cursito de economía básica a ver si entiendes tú y tantos progres cómo funcionan los países”, escribió el hombre de prensa deportiva.

Pero Gastelumendi no se quedó callado y volvió a ‘la carga’: “Cuestionas a Castillo(sin conocerlo) y no se te puede cuestionar a ti? Andaaaaaá. Mejor califica, adjetiviza y sé agresivo con gente de tu “entorno”, causa.”

EDDIE FLEISCHMAN Y SUS COMENTARIOS POLÍTICOS EN TWITTER

Eddie Fleischman es un conocido periodista deportivo, con amplia experiencia en diversos programas deportivos, y por ello cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

Sin embargo en Twitter, el periodista también se ha convertido en tendencia por sus comentarios políticos, especialmente en esta reciente campaña electoral.

