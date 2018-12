Edwin Oviedo denunció presión de fiscales para acogerse como colaborador eficaz

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo , denunció que la Fiscalía lo está presionando para ser colaborador eficaz, a fin de que pueda involucrar a congresistas, políticos, jueces y fiscales supremos en la investigación contra la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.

A través de una carta escrita a mano, Edwin Oviedo acusó a la fiscal Sandra Castro de presionarlo para ser colaborador eficaz. Indicó que la propuesta se lo hizo en dos ocasiones, el 8 y 10 de diciembre.

"El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador a cambio de involucrar a los personajes indicados. Me dijo que piense en mi familia, en mis hijos y así no iría a prisión", escribió Edwin Oviedo.

Edwin Oviedo explicó que en la segunda oportunidad, Castro le pidió subir al tercer piso y a solas, le insistió nuevamente en que se acogiera a la colaboración eficaz, pero esta vez al pedido se sumó la fiscal Rocío Sánchez.

"Dijo que a mis abogados, por ser un estudio grande, no les convenía aceptar la colaboración y que mejor buscara a un abogado que negocie la colaboración y así ya no me llevarían a Chiclayo, sino a una casa de seguridad. En ese momento habló por celular con la fiscal Rocío Sánchez, le dijo que estaba conmigo y que la llamaría por otra vía y así ocurrió. Luego que ellas hablaron, me pasaron el celular con la fiscal Rocío Sánchez y me reiteró que mi colaboración eficaz sería lo mejor para mi familia y que tendría una 'suite' en una casa de seguridad y estaría cómodo", agregó Edwin Oviedo.

Edwin Oviedo narró que el pasado 12 de diciembre se abstuvo de declarar debido a que ambas fiscales se negaron a firmar la notificación que lo incluye en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y que precisa los cargos que se le imputan, esto pese a la presencia de su abogado.

"Finalmente no siendo responsable de estos hechos, respondí a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez que no accedería a ser colaborador eficaz porque ello implicaría aceptar una responsabilidad que no tengo. Además denuncio ante la opinión pública y autoridades competentes estos hechos arbitrarios y la presión psicológica en mi contra para aceptar una culpa que no tengo, pues siempre actué correctamente y colaboré con la justicia", sentenció Edwin Oviedo.