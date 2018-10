Ejército peruano expulsa a soldado acusado de intentar violar a ciudadana alemana y lo entregó a la policía | VIDEO

El Ejército del Perú informó a través de un comunicado que el soldado acusado de intento de violación a una ciudadana alemana fue expulsado de la institución castrense y también puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Josué Cabrera Mariche fue detenido en la Bajada Armendáriz por los agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Miraflores por la denuncia que puso la joven.

La misiva del Ejército peruano indica que, ante estos hechos, se dispuso las respectivas investigaciones por el sistema de Inspectoría con el objetivo de determinar la responsabilidad disciplinaria de Josué Cabrera Mariche, “habiendo sido expulsado de nuestra institución castrense y puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para las investigaciones que correspondan".

Cabe recordar que el último domingo, una ciudadana alemana denunció que Josué Cabrera Mariche intentó abusar sexualmente de ella en la Bajada Armendáriz.

“Me forzó a besarlo, pero yo no quería, entonces me tiró al suelo y me golpeó, le pedí que parara pero no quiso. Me sacó la ropa y me golpeó muy fuerte”, contó la alemana, quien no dudó en denunciar el hecho ante las autoridades.

Luego de poner la denuncia, declaró que tuvo que esperar más de siete horas para poder pasar por el médico legista.

Pese al pronunciamiento del Ejército, la ciudadana alemana aún teme que el soldado, quien permanece detenido en la Novena Fiscalía, quede en libertad.