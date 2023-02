EL COLMO. El alcalde de El Agustino, Richard Soria, se ha vuelto viral en redes sociales luego que apareciera en una intervención a mujeres que ejercen la prostitución en el distrito. El burgomaestre estuvo presente en una dependencia policial donde humilló a las trabajadoras sexuales.

“ Vamos a traer a la Policía de extranjería para que hagan su trabajo . Esto no es una amenaza, lo que quiero es tranquilidad para mis vecinos de El Agustino”, se le escucha decir enfáticamente al alcalde.

Durante el operativo realizado el último viernes 10 de febrero, el alcalde fue enfático al señalar que quiere erradicar la prostitución de las calles de El Agustino, sin embargo, en redes sociales lo han criticado duramente al no ser un delito el oficio que realizan.

“ Si quieren trabajar, váyanse a otro lugar. Acá no vamos a permitir eso, les digo que esta es la primera intervención que estamos haciendo y yo les aseguro que con los efectivos y serenos vamos a ser implacables y no vamos a tener ninguna flexibilidad para que ustedes continúen acá. Así que ya están avisadas y notificadas. No soy tu amigo, yo soy el alcalde acá y se respeta, te sometes a la autoridad policial en este momento” , agregó.

TROME | Alcalde del Agustino causa polémica

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA POSTURA DEL ALCALDE

Al respecto, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer emitieron un comunicado para destacar que el trabajo sexual no es un delito en el Perú. Por ende, rechazaron todo tipo de vulneración a sus derechos.

“ Las trabajadoras sexuales constituyen uno de los grupos de mujeres más marginados, estigmatizados y de víctimas de abusos , situación se agrava si se trata de migrantes, jóvenes o menores de edad, peor aún cuando en muchos casos son víctimas de trata o explotación sexual”, refirió la Defensoría.