‘El buen librero’, el espacio cultural dedicado exclusivamente a la literatura cumple 10 años de creación. Desde sus inicios, este medio se ha dedicado a difundir los buenos libros, con un claro propósito: incentivar, en pequeños y grandes, la lectura.

Desde que empezó el proyecto, Gianfranco Hereña quiso que ‘El buen librero’ fuese más que un blog de reseñas. Apuntó a crear una multiplataforma en la cual los amantes de la cultura vieran en ella una serie de recursos mediante los cuales pudieran acercarse a los libros. Y tras mucho esfuerzo de por medio, podría decirse que lo ha logrado: fue catalogado como uno de los 50 peruanos más creativos según Forbes, fue nominado como mejor podcast cultural por la cadena Internacional Ivoox en 2022 y ganó un premio Luces en 2021.

Está presente en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Además de una legión de seguidores nacionales, su impacto ha cruzado la frontera, pues en Argentina tiene un importante número de seguidores.

Sobre el éxito de su proyecto, Hereña dijo: “Yo daba una voz personal. Trataba de alejarme de lo académico. Mas bien centrarme en ser como ese tipo que te recomienda un libro como estos libreros (de Quilca o Amazonas). Hablaban conmigo como si fueran patas. Traté de utilizar eso mismo. El ambiente y círculo intelectual es muy mezquino con este tipo de cosas”.

Sostener un proyecto cultural durante 10 años no es tarea fácil en un país en donde la cultura no es prioridad. A pesar de los obstáculos ‘El buen librero’ ha logrado un reconocimiento indiscutible entre las diversas propuestas similares.

“Ha sido bastante complicado sostener la continuidad. El público objetivo en el Perú es bastante reducido, si hablamos de literatura más aún. No creo que en Perú no se lea, creo que se lee pero diferentes cosas, que no son necesariamente consideradas literatura, son otros género. Pero se lee. Hay un error de base, de formación, en el Perú se toma como ‘un medio para…’ y no como un fin. Eso repercute en todos los ámbitos culturales. Como maestro trato de que la lectura sea un placer y para que así sea, tiene que generarse la curiosidad y esa curiosidad te lleva al descubrimiento, que es lo que apunta el proyecto”, dijo Hereña.

Tras diez años incursionando en las redes sociales, Gianfranco ha sido nominado por tercera vez a los Premios Luces de El Comercio, como mejor programa cultural digital y ha preparado una serie de actividades por su aniversario.

CELEBRACIONES POR LOS 10 AÑOS

Para ello, ha unido esfuerzos con distintas librerías en las que brindará conversatorios junto a otras figuras de la escena cultural local donde también ofrecerá merchandising, sorteará libros e interactuará con sus seguidores. A continuación, te mostramos su agenda:

Jueves 09 de febrero

Librería Sur

¿Para qué sirve la filosofía?

Hora: 7pm

Participan: Cristopher Rojas y Gianfranco Hereña

Lunes 13 de febrero

Librería Crisol (Óvalo Gutiérrez)

Leer para creer: ¿Cómo abordar la literatura en las escuelas?

Hora: 8:30pm

Participan: Jorge Eslava y Gianfranco Hereña

Sábado 18 de febrero

Librería La Rebelde

Literatura LGBTI

Hora: 6:00pm

Participan: Olga Montero y Anahí Barrionuevo

Jueves 23 de febrero

Librería Placeres Compulsivos:

Literatura erótica y cuerpo femenino

Participan: Verónica Ferrari y Karolina Reyes.

Hora: 7:00pm

