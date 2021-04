El alcalde de Lima Jorge Muñoz se pronunció sobre el horario escalonado de votación dispuesto por la ONPE en estas Elecciones Generales de Perú 2021, que estableció que los adultos mayores acudan a votar a las 7 de la mañana, cuando es conocido que en cada elección muchas mesas no son instaladas a la hora adecuada. “No le vamos a pedir a un adulto mayor que sea presidente de mesa”, afirmó.

En una entrevista con Panamericana desde su local de votación, el burgomaestre de Lima fue consultado por el caso de muchos adultos mayores que tuvieron que esperar para realizar su votación en plena pandemia del coronavirus, debido a que las mesas no estaban instaladas.

“Espero que la ONPE pueda aprender de estas situaciones que se han visto hoy, y quizá debería ser al revés, o sea los adultos mayores ser citados en un momento en que ya sabe que algunas mesas están armadas y que la gente joven venga más temprano porque no le vamos a pedir a un adulto mayor que sea presidente de mesa. Se tiene que aprender de esta experiencia. La ONPE tiene que haber aprendido esta lección”, manifestó Muñoz.

El burgomaestre también se pronunció sobre la ausencia de miembros de mesas y consideró que esto se debió a la pandemia del coronavirus. “Las personas no han querido ejercer la responsabilidad que les tocaba. Eso hay que cambiarlo. Un miembro de mesa tiene que asumir esta responsabilidad”, manifestó.

JORGE MUÑOZ SOBRE LOS DESAFÍOS DEL PRÓXIMO PRESIDENTE

Sobre los desafíos que deberá afrontar el próximo presidente o presidenta del país, Muñoz consideró que la pandemia del coronavirus y el impacto económico causado por esta situación son los principales temas por resolver.

“Tenemos que seguir haciendo cosas mejor elaboradas porque las cifras no nos están dando un buen posicionamiento al país, el hecho mismo de no tener camas UCI, el hecho mismo de tener tantos fallecidos y estar en este problema en el que estamos nos sitúa en una posición no necesariamente buena”, manifestó Jorge Muñoz sobre el desempeño del gobierno en esta coyuntura.

