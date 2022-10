Un hombre de 76 años de edad demostró con el ejemplo y acudió a votar desde temprano en las Elecciones Municipales y Regionales 2022, en el distrito del Rímac. Pese a estar incluido en el voto facultativo, el ciudadano prefirió asistir a sufragar y contó sus razones.

“Es engorroso, siempre sucede estas cosas (mesas no instaladas) pero deberían tener más responsabilidad los miembros de mesa. Yo tengo 76 años pero me siento joven, estoy hermoso, voy a votar porque la ley es la ley y hay que respetarla”, precisó Mario Vera a RPP.

El hombre sufragó en la Universidad Nacional de Ingeniería, mesa N° 044550, misma que tuvo dificultades para ser instaladas. Sin embargo, se completó la lista de miembros y las personas iniciaron con sus votaciones electorales.

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Para la votación no será obligatorio el uso de mascarillas.

