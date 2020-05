La reciente encuesta de Ipsos Perú reveló una nueva visión de la ciudadanía respecto a como las autoridades del gobierno enfrentan la crisis de la pandemia en nuestro país. Respecto al sector salud, el ministro de salud Víctor Zamora no sale muy airoso, pues los peruanos no están del todo de acuerdo con la toma de decisiones que ha tomado su sector sobre el coronavirus, pues hasta el momento son decenas de médicos que han perdido la vida y no se está protegiendo su vida, siendo el personal de salud el que batalla en primera línea ante este mal.

De acuerdo a la encuesta, el ministro de salud contaba en el mes de abril con el 71% de aprobación, pero en mayo esto bajó al 54%. mientras el que 40% desaprueba su gestión.

En tanto, Martín Vizcarra sigue gozando de gran popularidad con el 80% de la aprobación de los peruanos.

Sobre la gestión del Comando Covid, encabezado por Pilar Mazzetti, el 64% respalda el trabajo de este equipo, pero el 30% no está de acuerdo con el trabajo que estaban haciendo.

A la pregunta sobre ¿Cuál es en su opinión el peor error que ha cometido el gobierno en la crisis del COVID-19?, los encuestados respondieron:

No haber podido controlar a los mercados para evitar aglomeraciones y contagios (29%)

Haber demorado inicialmente en tomar pruebas para detectar a los contagiados (23%)

No haber dado un bono universal, muchas personas que necesitaban ayuda no la recibieron (12%)

Haber demorado en adquirir camas con ventilación mecánica para los casos graves (8%)

Haber generado en un periodo días para que salgan a comprar los hombres y días para que salgan a comprar las mujeres (7%)

No haber convocado a expertos del sector privado para que apoyen en la crisis (5%)

Haber demorado en el pago de los bonos y créditos (4%)

Haber impuesto toque de queda que redujo horarios de atención en mercados y otros establecimientos aumentando las colas (4%)

No haber hecho una campaña intensa de comunicación para enseñar a la población a cuidarse(3%)

Haber prolongado muchas veces la cuarentena afectando la economía (2%)

Haber puesto normas muy complejas para que las empresas vuelvan a trabajar (2%)

Ficha Técnica: Encuesta efectuada por Ipsos Perú entre 1020 personas mayores de 18 años de todos los NSE en el ámbito nacional urbano del 14 al 15 de mayo del 2020. El diseño muestral fue polietápico y cubrió 22 regiones del país.