PERUANO QUE SE RESPETA. Ellos tienen magia en sus manos. Son capaces de crear enormes piñatas con las figuras de los cantantes Freddie Mercury, Selena o de los dibujos Mickey Mouse, Mario Bros, Pikachu de Pokémon, entre otros. Los esposos Carmen Nelly Ocola (59) y Rubén Hernando Quenaya Alvariño (63) decidieron impulsar su emprendimiento familiar en plena pandemia, una apuesta arriesgada para una profesora de inicial jubilada y un militar en situación de retiro. Contaron con el apoyo de sus tres hijas, quienes confiaron en su capacidad en ofrecer una alternativa diferente en el mercado de piñatas, que se venden en muchos lugares. Sus productos no solo son personalizados, sino que alcanzan un nivel de detalle que no lo encuentras en ningún lado.

Las piñatas miden desde 20 cm, que son las ‘mini piñatas’, hasta superar el metro. Y están elaboradas de cartulina duplex gruesa, goma o terokal, papel crepé o de seda, microporoso, foam, pinturas y todo lo que la imaginación permita y el cliente sugiera. También realizan otros productos como: bolsitas sorpresas, cajitas decorativas, banderines, adornos, maquetas de torta, entre otros. El precio va condicionado al tamaño de la piñata, pero la calidad sigue siendo la misma.

Esposos realizan piñatas personalizadas

En más de un año que llevan con este proyecto familiar, han logrado enviar sus piñatas a Chile y a provincias como: Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Satipo, Cusco, y demás lugares. “He trabajado como profesora de inicial y toda mi vida he realizado manualidades, por eso, no me costó hacer estas piñatas. A quien, sí le costó fue a mi esposo, él es militar y trabajaba como taxista. Al principio, decía: ¿Qué voy hacer esto? Ahora, él corta y arma la parte de atrás de la piñata, y yo decoro”, comenta la señora.

En Facebook, Instagram y TikTok, puedes encontrarlos siguiendo la cuenta @El arte de la Nona

