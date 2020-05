Familiares de un hombre de 39 años denunciaron que no recibió la atención médica correspondiente en el hospital de EsSalud Suárez Angamos, ubicado en el distrito de Miraflores, pese a presentar insuficiencia respiratoria. En esa línea, el Dr. Guillermo Huatuco, gerente de prestaciones Red Rebagliatti, aclaró que la persona llegó en condición de fallecido al nosocomio.

“Debemos aclarar que el paciente llegó fallecido al hospital y de acuerdo a lo manifestado por la familia ya había recurrido a otras instituciones de salud en búsqueda de atención sin ninguna respuesta”, indicó en declaraciones a 90 Matinal.

“Se activaron todos los protocolos de acuerdo a lo que nosotros manejamos en una emergencia y la parte logística apoyó también. (...) Lo que sí imposibilitó la movilización en un primer inicio fue que el occiso pesaba 160 kilos según refieren. Y también hubo situaciones diversas que complicaron aún más la situación, pero independientemente de eso se constató que llegó en condición de fallecido”, agregó.

Respecto a si el hombre de 39 años es positivo a COVID-19, el Dr. Guillermo Huatuco indicó que el occiso fue derivado a un espacio aislado para que el hospital pueda actuar en base a lo establecido por las normas ministeriales y hacer el levantamiento de acuerdo a la sospecha clínica.

“En este caso no se le dio asistencia médica dado que él estaba en condición de fallecido y así se constata”, aseveró.

Por su parte, los familiares de la víctima detallaron al matinal que el hombre fue llevado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, sin embargo les informaron que no tenían oxígeno ni camas, por lo que lo trasladaron al hospital María Auxiliadora, donde también les dijeron que no contaban con los recursos para atenderlo.

“Yo llegué al Casimiro y le pedí a la enfermera una silla de ruedas, la doctora salió y me dijo que no había oxígeno ni camas, entonces lo llevé al María Auxiliadora y ahí tampoco había oxígeno ni camas. Como no había, vinimos al de Angamos. Hemos llegado y aún tenía signos vitales”, detalló la esposa del occiso.

Asimismo, indicó que su esposo fue sometido el último martes a la prueba rápida de COVID-19 que resultó negativa y también a una molecular, la cual aún no tienen resultados. “Ayer le habían hecho la rápida y le salió negativa, y la molecular está por verse. Pero si tenía todos los síntomas”, señaló.