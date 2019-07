¡Terrible! La madre de un menor de 14 años identificado como Max S. R. denunció que el doctor Ernesto Baigorria Ferradas, jefe de la unidad pediátrica del Hospital Almenara de EsSalud , impide que el adolescente pueda viajar al extranjero para salvar su vida.



“Mi hijo tiene falla intestinal crónica y necesita viajar a un centro especializado en el extranjero pero el Dr. Ernesto Baigorria cambió el diagnóstico diciendo que mi hijo está muy bien y no tiene nada” , dijo Mirtha Ruiz, la madre del menor.

Según la mujer, el adolescente fue sometido a varias intervenciones en los últimos dos años, en las que se le tuvo que reducir el intestino delgado a 57 centímetros. “Mi hijo ha comenzado un proceso de desnutrición porque no puede procesar los alimentos, los doctores que lo están tratando piden que viaje con urgencia a otro país para que sea tratado como se debe” agregó.

Mirtha Ruiz cree que las autoridades de EsSalud no permiten que su hijo viaje para no pagar por su tratamiento en el exterior. “Ellos mienten diciendo que ningún hospital lo va a recibir porque no quieren pagar, no quieren gastar dinero en mi hijo, prefieren que se mueran los pacientes. Pero yo no lo voy a permitir, no les voy a dar el gusto de matar a mi hijo”, indicó la desesperada madre.

Denuncia que médico impide que su menor hijo en estado vegetal viaje al extranjero para salvar su vida. Video: Trome

Cabe indicar que el calvario para Max y su familia empezó en 2012, cuando fue operado por una afección en el tórax pero la falta de cuidados tras la cirugía le ocasionaron un paro respiratorio y posteriormente, una cuadriplejia. Desde ese momento, el menor vive en estado vegetal.



A pesar de no contar con ingresos y ser madre soltera, Mirtha Ruiz le ganó un juicio a EsSalud en el que la sentencia exigía que la institución que asumiera el tratamiento y la reparación del menor.

Sin embargo, la delicada salud de Max lo hizo regresar varias veces al nosocomio donde finalmente los médicos optaron por cortarle el intestino delgado dejándolo con tan solo 57 centímetros.

Una junta médica autorizó el viaje de Max a una clínica en el extranjero especializada en tratamiento intestinal por su grave estado de salud. Sin embargo, hace un año el documento continúa en trámite. Mientras, el menor no puede comer hace tres días y continúa luchando por sobrevivir.