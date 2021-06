Con el fin de recuperar espacios públicos, la Municipalidad de Lima desarrollará este domingo 27 de junio, el programa “Al Damero de Pizarro sin carro” con diferentes actividades para los pequeños de la casa y adultos en el Centro Histórico de Lima.

También puedes leer: Consejos para evitar las lesiones más comunes al manejar bicicleta

Para todos los ciclistas se desarrollará el programa “Lima en bici” a través de dos recorridos, con cupos limitados, que se realizarán a las 10 a.m. y a las 3 p.m. Ambos grupos partirán de la cuadra 3 del jirón Cuzco junto a especialistas en transporte no motorizado y un guía turístico, con quienes recorrerán diferentes lugares del Centro Histórico.

Talleres para aprender a manejar

A partir de las 10 a.m. la Escuela Metropolitana de Ciclismo Urbano brindará talleres para aprender a manejar bicicleta y para desarrollar habilidades y destrezas. Ambos se realizarán en el cruce de los jirones Camaná y Moquegua, así como en la cuadra 2 del jirón Lampa.

Los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades deportivas. Foto: Municipalidad de Lima.

Feria de artesanía

Desde esa misma hora, los asistentes podrán visitar el “Jirón de Artesanos” y la feria “Artesanías al aire libre”, ubicados en la cuadra 6 del jirón Camaná y en la plazuela Santo Domingo (cuadra 2 del Jr. Conde de Superunda), respectivamente. Allí encontrarán productos textiles, bordados e incluso joyería.

Charlas para la familia

Para pasar un momento en familia y con todos los protocolos de seguridad, se presentará la obra teatral “Antidrogas” en el pasaje Santa Rosa, organizada por personal de la Dirandro. Asimismo, en la cuadra 6 del jirón Camaná especialistas del programa Habla Franco (Devida), brindarán, de forma lúdica, información y consejería psicológica para promover conductas positivas y contribuir con la disminución del consumo de drogas y alcohol.

Actividades deportivas

De 10:30 a.m. a 12:30 p.m. los asistentes podrán participar de diferentes actividades deportivas como taekwondo, en la cuadra 4 del jirón Camaná; sesiones de baile, en el cruce de los jirones Ica y Camaná; así como ajedrez en el cruce de los jirones Ucayali y De La Unión.

Feria gastronómica

Los ciudadanos podrán visitar, desde el mediodía, las ferias gastronómicas Sazón y Sabor Peruano, en la plazuela Las Limeñitas, y Tradiciones y Sabores de Lima, en la plazuela de San Pedro. Desde las 3 p.m. podrán degustar dulces en la alameda Chabuca Granda.

Durante toda la jornada, se podrá visitar el Museo del Palacio Arzobispal de Lima, el Museo Convento San Francisco y Catacumbas, el Museo de la Catedral de Lima, el Choco Museo, pasear en anconetas, comer en las terrazas gastronómicas y recibir consejos para ser mejores peatones con el equipo de los Fantásticos Viales.

La feria gastronómica deleitara a quienes quieran saborear deliciosos potajes. Foto: Municipalidad de Lima.

» Ciclovía recreativa de la avenida Arequipa

Este domingo 27 la avenida Arequipa estará cerrada para los autos de 7 a.m. a 1 p.m., durante estas horas los ciudadanos podrán realizar actividades deportivas al aire libre en toda la extensión de la avenida, con el apoyo de los orientadores y con todas las medidas de bioseguridad. Además, de 8.30 a.m. a 11.30 a.m. se brindará auxilio mecánico para los ciclistas en la cuadra 5 de la avenida Arequipa.