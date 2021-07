En los últimos tiempos, especialmente con las restricciones de salidas por efectos de la pandemia de covid-19, las estafas mediante la modalidad de venta de vehículos por páginas web falsas han aumentado en forma alarmante en el Perú. Por ello, la Policía Nacional alertó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por bandas organizadas que se aprovechan de la ingenuidad de la gente.

El fraude consiste en ofrecer vehículos a través de sitios web y perfiles falsos por un supuesto cambio de flota. El cliente, que necesita comprar un vehículo para trabajar o como inversión, cae fácilmente ante las buenas ofertas que les presentan, mucho mejores que las tiendas tradicionales y concesionarios.

Ante esta situación, la PNP emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de esta modalidad.

1.- Cerciórate que la página web de la empresa sea la oficial.

Las organizaciones criminales a veces clonan los sitios de internet de empresas de renombre para estafar. Luego hacen anuncios a través de internet o redes sociales.

2.- Verifica el dominio a través de la pagina WHO IS a fin de determinar la fecha de creación de la pagina web.

Si es reciente, es muy probable que haya sido creada con la finalidad de estafar.

Encontrarás comentarios negativos en línea. Verifica la confiabilidad del vendedor haciendo una búsqueda en internet con el nombre, número de teléfono y domicilio de email de la persona junto con palabras tales como “review”, “complaint” o “scam”, si haces la búsqueda en español, ingresa palabras como “comentario”, “queja” o “estafa”.

La Policía alertó a los usuarios a no caer en esta modalidad de estafas.

3.- No compres cosas de gran valor por internet.

Efectivamente, las bandas ponen la puntería en grandes transacciones que les garanticen ganancias inmediatas para poder desaparecer, simplemente dando de baja el sitio web. Luego abren otras páginas y así van sumando más dinero. Algunas veces son difíciles de rastrear por la Policía Nacional.

Ponga atención a esto. Generalmente los vendedores tratan de apurar la venta porque tienen alguna oferta o promoción. Resiste la presión. Los estafadores usan tácticas de ventas de alta presión para que te decidas a comprar sin darte tiempo para pensarlo. “Es la oportunidad”, te dicen.

No pueden o se negarán a reunirse personalmente o no te permitirán inspeccionar el carro. Los estafadores podrían darte una excusa cualquiera para explicar el motivo por el cual no puedes encontrarte con ellos o ver el carro. Los expertos coinciden en que antes de comprar un carro usado deberías hacerlo inspeccionar por un mecánico independiente, y si es nuevo debes verlo para cerciorarte que es el modelo que elegiste en línea.

4.- Si has sido objeto de estafa o tienes una duda llama a la Division de Estafas de la Dirincri al (01) 4318179

La Policía inmediatamente se dedicará a investigar el caso o a guiar al ciudadano para saber si ha sido o está en proceso de ser estafado.

