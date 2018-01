Por: Juan Mauricio Muñoz (@jmmm1414)



¿Qué pasa con el Ministerio de Cultura que no apoya a los escritores peruanos? Ayer se viralizó en Facebook la historia del periodista y escritor Elvis Herrada, quien con su libro ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’, fue invitado para representar a Perú en la 18° Salón del Libro de Luxemburgo y por no contar con el apoyo del ministerio de Cultura tiene que subir a los buses a vender su cuentario.



El evento literario en el país europeo está programado para el 2, 3 y 4 de marzo de 2018. Incluso, esta feria es destacada por el director de la Unesco, Koichiro Matsuura, como “una contribución a la construcción de un nuevo ideal ciudadano con múltiples identidades”, sin embargo, el Ministerio de Cultura hasta ahora aparece en las sombras, pues el autor necesita al menos 2,000 dólares que no tiene, y sin un soporte económico, tuvo que buscar otro camino.



Escritor peruano sube a buses para conseguir apoyo con el cual costear su viaje a Luxemburgo. (Video: Facebook)

“Envíe dos cartas al Ministerio de Cultura para que me apoyen, aunque en la primera no recibí respuesta, en la segunda me dijeron que no tenían dinero y que vaya a una fundación para que me apoye”, contó el escritor Elvis Herrada, quien se ha vuelto viral en Facebook por su forma peculiar de vender su libro, a Trome.pe.



Elvis Herrada no es un escritor novel: ha publicado los libros ‘Charcutería Empoemada’ (2000), ‘El Imaginero’ (2009) y ahora ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’.



“Yo comenté al Ministerio de Cultura que representaría al Perú en Luxemburgo, o sea, pondría un stand donde estaría la bandera del Perú, pero me dieron la misma respuesta de siempre: no tenemos plata, anda a una fundación para que te apoye”, recordó el escritor.



Escritor peruano elegido para representarnos en Luxemburgo con su obra ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’. Escritor peruano elegido para representarnos en Luxemburgo con su obra ‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’.

Ante la negativa del Ministerio de Cultura, Elvis Herrada tomó otra vía: vender los libros en los buses.



“No es malo vender libros en los buses, es tal como lo hace cualquier vendedor”, comentó el escritor peruano.



‘Viqui Victoria, cuentos escritos con chaveta’ se vende a 20 soles y también se pueden adquirir mediante su página de Facebook. El libro consta de 11 cuentos cortos con un lenguaje popular y maneja una propuesta de realismo urbano que impacta desde su inicio.



¿La gente en los buses te compra?

Explico mi situación, pero cuando digo el precio del libro (20 soles), creo que se asustan. De hecho, hay gente que no tiene ese dinero en ese momento o no les alcanza, pero siempre recibo muestras de apoyo, eso vale un Perú.



El pasaje que necesita para representar a Perú en Luxemburgo cuesta 1,500 dólares y 500 dólares para gastos por los días de la invitación. Tal como dice en el video de Facebook “es un reconocimiento al trabajo que he venido realizando con rigor y disciplina”.



Si el Ministerio de Cultura no se pone la mano al pecho con los autores nacionales, entonces nosotros podemos colaborar con un granito de arena.



Además de haber organizado el 'Euro-tono Viqui Victoria' en Facebook, el cual se realizará el 1 de febrero, también se puede contactar al autor al número celular 924-845447 o depositar en la cuenta BBVA 001-101750200563290 a nombre de Vilma Veit para ayudar con su viaje para adquirir uno de sus cuentarios.

Escritor organiza su propio evento para poder ir a Luxemburgo a representar al Perú. Escritor organiza su propio evento para poder ir a Luxemburgo a representar al Perú.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE